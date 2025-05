Erwartete fantastische Wetterbedingungen in Sóller am 1. Juni 2025

Für alle, die beabsichtigen, den malerischen Ort Sóller auf der idyllischen Insel Mallorca zu besuchen, haben wir gute Nachrichten. Der 1. Juni 2025 verspricht, ein Tag mit klarem Himmel sowie hervorragenden Temperaturen zu sein, was ideal für einen Ausflug ans Meer oder eine Wanderung in den umliegenden Bergen ist.

Temperaturen: Aufwärmen unter der mediterranen Sonne

Der Tag beginnt mit angenehmen 20.91ºC am Morgen, wärmt dann während des Nachmittags auf 30.43ºC an und kühlt gegen Abend wieder auf 28.41ºC ab. Bei Nacht sind 22.44ºC zu erwarten. Stellen Sie sicher, dass Sie tagsüber ausreichend Sonnenschutz tragen und genug Wasser bei sich haben, besonders wenn Sie planen, an der frischen Luft zu sein oder sportliche Aktivitäten durchzuführen.

Gefühlte Temperaturen: Komfortabel den ganzen Tag über

Das tatsächliche Wärmegefühl an diesem Tag ist morgens relativ mild mit 20.41ºC, steigt tagsüber auf 29.16ºC und bleibt in den Nachmittagsstunden bei 27.56ºC. In der Nacht können Sie ein kühleres Wärmegefühl von 22.05ºC erwarten.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Optimale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten

Die optimale Luftdruck verhält sich mit 1019 hPa sehr stabil und die Luftfeuchtigkeit liegt bei erfrischenden 30%. Ein leichter Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 2.15m/s aus Richtung 145º, mit gelegentlichen Böen von 2.34m/s. Diese Bedingungen sind fantastisch für Segeln, Surfen oder einfach nur ein entspanntes Sonnenbaden am Strand von Sóller.

Zögern Sie nicht, diesen Tag in Sóller zu verbringen. Mit seinem klaren Himmel und dem absoluten Fehlen von Regen (die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0%) ist es der perfekte Ort, um das erstklassige Wetter auf Mallorca zu genießen. Also packen Sie Ihre Tasche, ziehen Sie Ihre bequemsten Schuhe an und machen Sie sich auf den Weg nach Sóller. Dieser Tag wird zweifellos wunderschön.