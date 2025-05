Strahlender Sonnenschein erwartet Sie in Alcúdia am 1. Juni

Das Wetter in Alcúdia zeigt sich am 1. Juni von seiner besten Seite: Ein ungetrübter, klarer Himmel und angenehme Temperaturen begleiten den Übergang vom Frühling in den Sommer auf Mallorca. Die Regenjacke kann im Schrank bleiben, denn die Regenwahrscheinlichkeit legt eine Null-Prozent-Marke vor.

Erfrischender Morgen und perfekter Strandtag: Das Thermometer im Überblick Die Temperaturen am ersten Juni-Tag liegen zwischen angenehmen 21.34ºC in den frühen Morgenstunden und einem sommerlichen Maximum von 28.42ºC. Der Morgen empfängt uns mit milden 21.51ºC, während das Thermometer Mittags bis auf 28.02ºC klettert. Der Nachmittag bleibt mit 28.04ºC genauso warm. In der Nacht kühlt es dann auf 22.38ºC ab. Wie die wärmenden Sonnenstrahlen auf der Haut prickeln: Gefühlt liegt die Temperatur bei... Auch beim gefühlten Temperaturempfinden bietet der Tag ideale Bedingungen für alle Sonnenanbeter: Morgens fühlen sich die 21.15ºC noch etwas frisch an, bevor die gefühlte Temperatur am Tag auf warme 27.9ºC steigt. Der Nachmittag bleibt mit 27.84ºC weiterhin angenehm warm. Nach Sonnenuntergang kühlt das Thermometer gefühlt auf 22.24ºC ab. Blaue Weiten und eine sanfte Brise: Luftdruck, Feuchtigkeit und Wind Unter fraglosem, porenfreiem Blau bleibt die Wolkendecke bei einer stolzen 0%. Das Barometer weist einen stabilen atmosphärischen Druck von 1019 hPa auf. Die relative Luftfeuchtigkeit liegt bei 43%, was für ein angenehmes, nicht zu trockenes Klima sorgt. Eine leichte Brise wird vom Wind mit 5.75 m/s aus Richtung 149º geliefert, mit stärkeren Böen, die bis 7.05 m/s erreichen können. Somit garantiert das Wetter in Alcúdia einen charmanten Beginn des Junis, der den Startschuss für einen sonnigen Monat auf Mallorca setzen könnte.