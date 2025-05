Wettervorhersage für den 1. Juni 2025 in Cala Millor

Liebe Meteorologie-Enthusiasten und Sonnenanbeter, wir haben heiße Neuigkeiten für euch! Das Wetter im malerischen Cala Millor steht fest und es wird ein vergleichsweise angenehmer Tag mit einigen Wolken am Himmel. Die typische mediterrane Sommerbrise wird über das Meer wehen, während die Temperaturen bei moderaten 20ºC bis maximal 25ºC liegen. Der Juni präsentiert sich auf Mallorca in all seinem mediterranen Charme.

Temperaturvorhersage Beginnen wir mit den wichtigsten Vorhersagen: den Temperaturen. Interessant für Euch ist sicherlich, dass die Tagestemperaturen bei angenehmen 25ºC liegen, die ideale Temperatur für lange Strandspaziergänge. Bereits morgens erwarten uns weiche 20.49ºC und am Nachmittag leichte Abkühlung auf 23.37ºC. Sogar in der Nacht erreichen wir noch gemütliche 20.82ºC. Der etwas kühlere Junianfang lässt uns in Cala Millor auf wärmere Tage hoffen. Gefühlte Temperaturen Nun können wir uns über die thermische Wahrnehmung unterhalten, die von den tatsächlichen Temperaturen leicht abweichen kann, die wir auf unseren Thermometern sehen. Völlig unbeeindruckt von den physischen Werten, wird es uns tagsüber etwa 24.43ºC warm erscheinen. Im Vergleich dazu fallen die morgendlichen 20.16ºC und die nachmittäglichen 23.28ºC genauso behaglich aus. Das mitternächtliche Thermometer bleibt mit gefühlten 20.89ºC weitgehend konstant. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Um das Wetterbild abzurunden, werfen wir einen Blick auf die Parameter, die die Wetterdynamik beeinflussen. Der Luftdruck wird bei etwa 1019 hPa liegen – stabiles Wetter ist also garantiert. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei moderaten 49%, was für eine angenehme frische Meeresbrise sorgt. Der Wind wird mit etwa 5.77m/s aus Richtung 150º wehen, mit Böen von bis zu 6.39m/s, eine erfrischende Abwechslung zum Sonnenbaden auf Ihrer Terrasse. Wir hoffen, dass Sie gut vorbereitet auf den Tag und mit Freude Ihren Tag in Cala Millor verbringen. Wie immer, wenn Sie im Freien unterwegs sind, tragen Sie Sonnenschutz und genießen Sie das herrliche Wetter und den atemberaubenden Ausblick der Insel.