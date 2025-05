Das Wetter in Port d'Andratx am 1. Juni 2025: Klarer Himmel und angenehme Temperaturen

Im Schatten der malerischen Berge von Mallorca liefert Port d'Andratx am 1. Juni 2025 ein wahrhaft mediterranes Postkartenwetter. Der Himmel präsentiert sich in seinem strahlendsten Blau mit nur einem Hauch von Wolken – gerade einmal 2% der Wolkendecke sind bedeckt. Bei solch klarem Himmel beträgt die Wahrscheinlichkeit für Regen logischerweise genau 0%.

Temperaturen: Ein lauer Frühsommertag

Kommenden Morgen steigen wir mit erfrischenden 21.8ºC in den Tag ein. Im Tagesverlauf steigen die Temperaturen auf behagliche 24.16ºC an, während sie am Nachmittag leicht auf 23.86ºC absinken. Mit 23ºC lässt sich die Nacht hervorragend unter sternenklarem Himmel genießen. Der Tag auf dieser wunderbaren Insel erreicht seine Spitze mit 24.53ºC und gestaltet sich somit zu einem perfekten Frühsommertag.

Gefühlte Temperaturen: Perfekte Bedingungen

Tatsächlich unterscheiden sich die gefühlten Temperaturen nur minimal von den tatsächlichen Werten. Morgens werden wir uns bei 21.76ºC wohl fühlen, während es tagsüber mit 24.15ºC ebenfalls angenehm bleibt. Der Nachmittag liegt bei gemütlichen 23.97ºC und die Nacht hält mit 23.05ºC ihr Versprechen eines warmen Mittelmeerabends.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Leicht und angenehm

Die meteorologischen Bedingungen sind an diesem Tag günstig. Mit einem atmosphärischen Druck von 1019 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 58% ist das Klima ausgewogen und angenehm. Der Wind weht mit einer moderaten Geschwindigkeit von 4.7m/s aus Richtung 140º und bewegt sich in Böen bis zu 5.7m/s. So präsentiert sich Port d'Andratx wettertechnisch von seiner besten Seite. Ein weiterer perfekter Tag auf unserer geliebten Insel erwartet uns. Genießen Sie den Sonnenschein, das herrliche Meer und die Atmosphäre in diesem malerischen Teil Mallorcas.