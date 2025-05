Wettervorhersage Santanyí: Sonnige Aussichten und klare Himmel am 1. Juni 2025

Die magische Insel Mallorca ist bekannt für ihr faszinierendes Wetter und Santanyí macht da keine Ausnahme. Für den 1. Juni 2025 erwarten wir hier einen strahlend klaren Himmel und angenehme Temperaturen. Die Wetterlage verspricht, dieses beliebte Urlaubsziel in vollem Glanz zu zeigen.

Die Tages-Temperaturen auf einen Blick

Ein Blick auf das Thermometer lohnt sich am 1. Juni in Santanyí in jedem Fall. Da können wir morgens bereits angenehme 20.65ºC erwarten, die sich bis zum Höhepunkt des Tages auf 26.26ºC steigern werden. Der späte Nachmittag beschert uns noch einladende 24.71ºC und auch die Nacht bleibt mit milden 21.4ºC charmant.

Gefühlte Temperaturen: Wie das Wetter wirklich wirkt

Aber lassen Sie uns über das sprechen, was wirklich zählt: die gefühlten Temperaturen. Hier präsentieren wir Ihnen die wahre tägliche Thermodynamik in Santanyí. Morgendliche Frische mit gefühlten 20.39ºC weicht einem heißen Tag, an dem es sich wie 26.26ºC anfühlen wird. Der Nachmittag bleibt mit 24.7ºC angenehm und die Nacht bietet eine gefühlte Temperatur von 21.45ºC.

Atmosphärische Bedingungen: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Zum Wettergenuss in Santanyí tragen am 1. Juni auch ein stabiler atmosphärischer Druck von 1019 hPa und eine moderate Luftfeuchtigkeit von 43% bei. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4.95m/s in Richtung 158º und in Böen erreicht er sogar 5.6m/s. Es ist also nicht nur sonnig, sondern auch frisch und belebend. Werfen wir einen Blick auf den Himmel: eine fast wolkenfreie Wolkendecke von nur 3% und eine Regenwahrscheinlichkeit von 0 schließen diese hervorragende Wettervorhersage ab.

Genießen Sie Ihren Tag in Santanyí bei hervorragendem Wetter. Wer könnte bei solch glänzenden Aussichten widerstehen?