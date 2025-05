Wetterprognose für Cala Rajada am 1. Juni 2025

Wir begrüßen Sie zu unserer täglichen Wettervorhersage für Cala Rajada am 1. Juni 2025. Unter den blauen Himmeln Mallorcas erwartet uns ein Tag mit einigen Wolken, doch im Großen und Ganzen springt das Thermometer auf angenehme sommerliche Temperaturen. Mit minimalen Temperaturen um 20.91ºC und maximalen Temperaturen um 24.96ºC, steht einem wunderbaren Tag am Strand oder in der Stadt nichts im Weg.

Erwartete Temperaturen

Am frühen Morgen wird die Temperatur etwa 20.93ºC betragen und im Laufe des Tages erwartungsgemäß auf bis zu 24.46ºC ansteigen. Am Nachmittag sinken die Temperaturen leicht auf etwa 23.74ºC und am frühen Abend erwarten wir Temperaturen um 21.28ºC. Ein perfekter Tag, um das warme Klima von Cala Rajada zu genießen.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen weichen nur geringfügig von den tatsächlichen Messungen ab. Wenn Sie vorhaben, den Tag draußen zu verbringen, können Sie erwarten, dass sich die Temperatur am Morgen bei etwa 20.65ºC und am Tag um nahezu 24.35ºC anfühlen wird. Der Nachmittag bringt ein etwas kühleres Gefühl von etwa 23.66ºC und nachts können Sie eine gefühlte Temperatur von etwa 21.4ºC erwarten.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Was die allgemeinen atmosphärischen Bedingungen betrifft, so ist ein atmosphärischer Druck von 1019 hPa vorhergesagt. Die Luftfeuchtigkeit, ein wichtiger Faktor für das Wohlbefinden, liegt bei ablösenden 53%. Für diejenigen, die gespannt auf Windbedingungen warten: Es wird ein Wind von ca. 6.45m/s in südöstlicher Richtung (152º) erwartet und gelegentliche Böen könnten mit einer Geschwindigkeit von 7.39m/s auftreten. Die Wolkendecke macht nur 18% des Himmels aus, was bedeutet, dass es insgesamt ein heller und sonniger Tag wird. Und falls Sie sich fragen: Die Regenwahrscheinlichkeit ist null, also keine Sorge, Ihre Outdoor-Pläne sind sicher.