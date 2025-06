Wetterbericht Sóller, 2. Juni 2025: Ein Tag mit bewölktem Himmel und angenehmen Temperaturen

Für die Bewohner und Besucher des wunderschönen Sóllers auf Mallorca steht ein Tag mit überwiegend bewölktem Himmel bevor. Trotz der Wolkendecke, die den Himmel zu 100% bedeckt, bleibt die Regenwahrscheinlichkeit gering. Stattdessen dürfen wir uns auf warme Temperaturen freuen, die im Laufe des Tages einen angenehmen Kontrast zur kühlen Brise bieten, die von der See her über die Insel weht.

Die Temperaturspanne des Tages: Erfrischender Morgen und warmer Nachmittag

Der Tag startet mit erfrischenden 21.42ºC am Morgen, ehe die Temperaturen auf ein Maximum von 30.27ºC am Tag klettern. Auch der Nachmittag bleibt mit 29.58ºC warm, während die Temperaturen in der Nacht auf 22.97ºC fallen. Insgesamt erwartet uns also ein Tag, der sowohl durch seine Erfrischung am Morgen als auch durch die Wärme des Nachmittags begeistert.

Das gefühlte Wetter: Komfortable Temperaturen den ganzen Tag über

Das gefühlte Wetter, das durch verschiedene Faktoren wie Windgeschwindigkeit und Luftfeuchtigkeit beeinflusst wird, liegt morgens bei 20.69ºC, steigt tagsüber auf 29.01ºC und bleibt nachmittags bei 29.22ºC. In der Nacht sinkt das gefühlte Wetter auf angenehme 23.1ºC, was eine erholsame Nacht verspricht.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Günstige Bedingungen für einen angenehmen Tag

Der atmosphärische Druck liegt bei 1016 hPa, was für stabile Wetterbedingungen sorgt. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 30% bleibt die Atmosphäre trocken und angenehm. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 2.94m/s in Richtung 107º und kann in Böen bis zu 4.54m/s erreichen, was für eine angenehme Brise sorgt, die die Wärme des Tages mildert.

Insgesamt erwartet Sóller also trotz "nubes" - den Wolken - einen angenehm warmen und trockenen Tag. Packen Sie also Ihre Sonnenbrille und Ihren Sonnenschirm ein und machen Sie sich bereit, den Tag im Freien zu genießen!