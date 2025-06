Wohltemperiertes Wetter erwartet Sie heute in Alcúdia

Willkommen liebe Meteorologie-Freunde und Reiseenthusiasten. Ziehen Sie sich auf die mystische Insel Mallorca in die bezaubernde Stadt Alcúdia zurück und tauchen Sie in unsere tägliche Wetterprognose ein. "Nubes" beschreibt perfekt den heutigen Wetterzustand in Alcúdia mit einer vollständig bedeckten Wolkendecke, doch die Regenwahrscheinlichkeit bleibt erstaunlicherweise bei null! Der umgebende Glanz und die Schönheit von Mallorca bleiben also unverändert sichtbar.

Ein tiefgehender Blick auf die Temperaturen

Mit Mindesttemperaturen, die bis zu einem angenehmen 21,12 °C sinken, und Höchsttemperaturen, die bis zu einem erfrischenden 27,42 °C ansteigen, verspricht Alcúdia, uns einen ausgeglichenen Tag zu bieten. Beginnen Sie Ihren Tag bei wohltemperierten 21,28 °C am Morgen und freuen Sie sich auf eine leichte Steigerung auf 26,58 °C zur Tagesmitte. Am Nachmittag erwarten wir eine leichte Abkühlung auf 24,25 °C, bevor die Temperatur am Abend wieder auf angenehme 21,44 °C sinkt.

So wird sich das Wetter wirklich anfühlen

Die Temperaturen allein können manchmal eine falsche Vorstellung von der wirklichen Wetterempfindung vermitteln. Daher ist es wichtig, dass wir auch die gefühlten Temperaturen berücksichtigen. Am Morgen wird es sich wie 21,27 °C anfühlen, während die Mittagshitze sich wie 26,58 °C anfühlt. Der Nachmittag wird ein Gefühl von 24,61 °C bieten und die Nacht wird mit gefühlten 21,86 °C abschließen.

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ein letzter Blick auf die Details.

Bei einem Atmosphärendruck von 1016 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 52% reiht sich dieser Tag in unserer Wetterchronik ein. Unsere Windmesser prognostizieren eine Windgeschwindigkeit von 6,1 m/s in 101°-Richtung, mit Böen, die bis zu 7,91 m/s erreichen können. Ein stetiges Lüftchen also, das der Wärme auf angenehme Weise entgegensteht.

Kurz gesagt, der Tag in Alcudia verspricht, mit Temperaturen, die denjenigen zupassen, die die Hitze mögen, aber nicht von ihr überwältigt werden wollen, und mit einem erfrischenden, konstanten Wind, absolut makellos zu werden. Die 0%ige Regenwahrscheinlichkeit und die zu 100% bedeckte Wolkendecke geben dem Himmel ein abwechslungsreiches Aussehen, ohne die Sonneneinstrahlung zu blockieren. Ein perfekter Tag, um Mallorca in all seiner Pracht zu genießen.