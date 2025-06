Wetterbericht für Cala Millor am 2. Juni 2025

Ihr alle wolltet es wissen und hier ist es, unser tägliches Wetter-Update für das schöne Cala Millor auf unser geliebten Sonneninsel Mallorca. Der Tag begrüßen uns mit dem Zustand "nubes", was bedeutet, dass wir heute einen bedeckten Himmel haben werden.

Temperatur Überblick

Doch keine Sorge, liebe Freunde des Sonnenscheins. Trotz der Wolken halten sich die Temperaturen in einem äußerst angenehmen Bereich. Die minimale Temperatur wird heute 20.37ºC betragen und sie steigt im Laufe des Tages auf bis zu 23.34ºC. Am Morgen werden wir mit milden 20.43ºC in den Tag starten, tagsüber erreichen wir dann 23.13ºC und am Nachmittag liegen wir bei 22.62ºC. Zum Abendspaziergang kühlt es sich auf 21.02ºC ab.

Gefühlte Temperaturen im Laufe des Tages

Unser menschlicher Körper hat natürlich seine eigene Wahrnehmung und so möchten wir Ihnen auch einen Überblick über die gefühlten Temperaturen geben. Am Morgen könnten es 20.59ºC für Sie sein, während es am Tag mit 23.38ºC etwas wärmer wird. Am Nachmittag spüren Sie möglicherweise 22.97ºC und in der Nacht ist das Gefühl bei 21.4ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die weiteren meteorologischen Bedingungen sehen folgendermaßen aus: Der Atmosphärendruck beträgt angenehme 1016 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 72%. Für alle Freunde des Windes gibt es erfreuliche Nachrichten. Der Wind weht heute mit einer Geschwindigkeit von 6.41 m/s und erreicht in Böen sogar bis zu 9.46 m/s. Die Windrichtung ist 88º. Trotz der soliden Wolkendecke von 96%, bleibt die Regenwahrscheinlichkeit bei 0%. In diesem Sinne, genießen Sie den Tag in Cala Millor, egal ob Sie am Strand entspannen oder die schöne Umgebung erkunden. Bleiben Sie aber informiert und schauen Sie regelmäßig in unsere täglichen Wetter-Updates. Einen wunderbaren Tag wünschen wir Ihnen!