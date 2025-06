Wetterbericht: Wolkenverhangener Himmel über Port d'Andratx am 2. Juni 2025

Ein Blick aus dem Fenster in Port d'Andratx am heutigen Morgen des 2. Juni 2025 verrät: Der Himmel über der malerischen Küstenstadt präsentiert sich bedeckt mit "nubes", also Wolken. Doch keine Sorge, Wetterliebhaber: Das Thermometer bleibt trotz der Wolkenkulisse in angenehmen Sommerbereichen, und auch die Regenprognose ist erfreulicherweise null. Also nichts wie raus und die frische Mittelmeerluft genießen!

Übersicht über die Temperaturen Während wir heute einen leicht wolkigen Tag in Port d'Andratx verzeichnen, verspricht das Thermometer erfreuliche Aussichten: Die minimale Temperatur liegt heute bei 22,62°C, steigt jedoch im Tagesverlauf auf maximal 26,15°C an. Der Morgen startet dabei mit milden 22,84°C, am Tag können wir eine Erwärmung auf 26,09°C erwarten. Am Nachmittag kühlt es sich dann leicht auf 24,42°C ab und in der Nacht werden noch immer angenehme 23,27°C prognostiziert. Gefühlte Temperaturen Nicht nur die tatsächlichen, sondern auch die gefühlten Temperaturen spielen eine entscheidende Rolle bei der Wetterprognose. Diese finden wir morgens bei etwa 22,62°C vor, steigen tagsüber auf ein Maximum von 26,09°C an und weichen nachmittags und abends nur unwesentlich mit 24,77°C bzw. 23,64°C von den gemessenen Werten ab. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Abgesehen von den Temperaturen bietet auch der Blick auf wichtige Wetterindikatoren wertvolle Informationen für den Tag: Der atmosphärische Druck liegt bei 1015 hPa, während die Luftfeuchtigkeit einen Prozentsatz von 57 erreicht. Der Wind ist mit einer Geschwindigkeit von 4,74 m/s aus Richtung 110º unterwegs und es können Böen von 6,22 m/s auftreten. Die Wolkendecke bleibt dabei dicht - die Wolkendichte beträgt 100%, doch die Wahrscheinlichkeit für Regen ist null. Insgesamt lässt sich also sagen: Ein durch und durch mildes Wetter wartet heute auf die Bewohner und Besucher von Port d'Andratx. Trotz der dichten Wolkendecke bleibt es somit ein optimaler Tag, um die natürliche Schönheit der Küstenstadt zu genießen. Also, packen Sie Ihre Sachen und genießen Sie den Tag!