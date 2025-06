Überraschend angenehmes Wetter wartet auf Santa Ponsa

Klimafans, aufgepasst! Der anmutige Ort Santa Ponsa im Herzen von Mallorca präsentiert uns für den 02. Juni 2025 das perfekte Gemisch aus sonnigen Abschnitten und wolkigen Verzierungen. Während "nubes", also Wolken, das stolze Hauptelement des Tages darstellen, bleibt der Regenschirm jedoch im Koffer. Denn die Regenwahrscheinlichkeit beträgt genau 0%. Ideal also für einen Urlaubsausflug.

Die zukunftsmusikalischen Temperaturen

Unter dem Strahl der mallorquinischen Sonne klettern die Temperaturen auf attraktive Werte. Sie beginnen den Tag mit einem morgendlichen Minimum von 21.39°C und klettern tagsüber auf ein Höchstmaß von 28.16°C. Als angenehme Mittagspause zeigen sich die Werte von 28.06°C, bevor sie sich am Nachmittag auf 25.14°C abkühlen. Und für die Nachtschwärmer? Eine gemütliche 22.51°C.

Willkommen in der Welt der gefühlten Temperaturen

Obwohl das Thermometer genaue Zahlen liefert, hängt unser Temperaturempfinden von verschiedenen Faktoren ab. Morgen erwarten uns 21.72°C gefühlte Temperatur, die sich im Tagesverlauf auf 28.17°C steigern. Am Nachmittag pendeln wir uns bei 25.43°C ein, und in der Nacht küsst uns eine Thermik von 22.75°C. Kuschelige Bedingungen, die das mallorquinische Flair unterstreichen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und der Atem des Windes

Vervollständigen wir unser klimatisches Triptychon mit ein paar abschließenden Bemerkungen über Luftdruck, -feuchtigkeit und Wind. Uns erwartet ein Atmosphärendruck von soliden 1015 hPa. Die Luftfeuchtigkeit bleibt mit zarten 46% dezent im Hintergrund. Und der Wind? Er weht mit 6.43m/s aus Richtung 107º und begeistert uns mit Böen von bis zu 8.67m/s. Was ein Tanzfest für die Sinne!

Also packt eure Sonnencreme ein, genießt dieses mallorquinische Geschenk der Natur und verbringt ein unvergessliches Erlebnis in Santa Ponsa! Denn, liebe Leser, das Wetter am 02. Juni 2025 wird uns einige Gütesiegel des Sommerglücks bieten.