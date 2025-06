Wetterbericht für Cala Rajada, 2. Juni 2025

In der wunderschönen Bucht von Cala Rajada erwartet uns heute eine Wetterlage mit "nubes" - das bedeutet, der Himmel wird größtenteils von Wolken bedeckt sein. Obwohl die Chance für Regen bei 0% liegt, sollte man sich nicht wundern, wenn der strahlend blaue Himmel von einem grauen Wolkenteppich überdeckt wird. Aber keine Sorge, die Temperaturen bleiben trotz des bewölkten Himmels angenehm warm.

Thermische Verhältnisse

Die Temperaturen für den heutigen Tag in Cala Rajada werden relativ konstant bleiben. Am Morgen erwarten uns angenehme 21.15°C, womit der Tag recht mild startet. Im Laufe des Tages klettern die Temperaturen leicht auf 23.08°C und auch der Nachmittag bleibt mit voraussichtlichen 22.67°C angenehm warm. In der Nacht kühlt es sich leicht ab und wir können mit Temperaturen um die 21.58°C rechnen.

Erfühlte Außentemperaturen

Das gefühlte Wetter ist oft ein entscheidender Faktor für unser Wohlbefinden. Morgens können wir mit angenehmen 21.41°C rechnen. Im Laufe des Tages fühlen sich die 23.38°C trotz der bedeckten Wolkendecke recht warm an. Am Nachmittag bleibt das gefühlte Wetter mit 23.08°C konstant und auch die Nacht bringt mit wahrnehmbaren 21.99°C keine großen Überraschungen.

Luftdruck, Feuchtigkeit und Windverhältnisse

Werfen wir nun einen Blick auf den atmosphärischen Druck, die Luftfeuchtigkeit und die Windgeschwindigkeit für Cala Rajada. Der atmosphärische Druck wird bei 1016 hPa liegen, was ein durchschnittlicher Wert für das Meeresniveau ist. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 74%, was relativ hoch, aber für eine Bucht recht normal ist. Der Wind weht mit 6.33 m/s aus Richtung 93º und es können Böen mit bis zu 9.5 m/s auftreten. Die Wolkendecke bleibt bei dichten 99%, wobei die Regenwahrscheinlichkeit jedoch bei 0% liegt.

Obwohl das Wetter in Cala Rajada heute etwas bewölkt sein wird, verspricht es, ein angenehmer Tag mit milden Temperaturen und mäßigem Wind zu werden. Genießen Sie Ihren Tag am Strand oder in der Stadt!