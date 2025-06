Wetter in Palma für den 03. Juni 2025: Beherrschender Himmel - Keine Chance für die Sonne

Willkommen zur Wettervorhersage für den kommenden Tag in Palma, Mallorca. Die Wetterbedingungen für morgen kündigen sich mit dem hohen Wolkendecke bei minimalen Temperaturen von 20.98ºC und maximalen Werten um 28.89ºC an. Die Sonne wird wohl leider kaum eine Chance haben, sich durch die Wolken zu kämpfen. Nichtsdestotrotz sollten wir uns auf einen angenehmen Tag freuen, mit moderaten Temperaturen und ohne Regenprognose.

Temperaturverlauf durch den Tag

Die Temperaturen für den morgigen Tag in Palma sehen wie folgt aus: Morgens werden wir mit etwa 21.45ºC starten, im weiteren Tagesverlauf erwarten wir tagsüber, dass die Temperatur auf 27.33ºC ansteigt. Am Nachmittag wird es mit 26.52ºC etwas kühler, und in der Nacht wird es auf 20.98ºC abkühlen.

Gefühlte Temperaturen

Obwohl die reale Temperatur für den morgigen Tag durchschnittlich ist, kann die gefühlte Temperatur, die oft von Wind und Luftfeuchtigkeit beeinflusst wird, leicht variieren. Morgens erwarten wir ein thermisches Gefühl von 21.22ºC, welches im Laufe des Tages auf 28.03ºC ansteigt und nachmittags wieder auf 26.52ºC abfällt. Nachts wird die gefühlte Temperatur bei 21.25ºC liegen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Selbstverständlich spielen nicht nur die Temperaturen eine Rolle für das Wettergeschehen, sondern auch Parameter wie der Atmosphärendruck, die Luftfeuchtigkeit und der Wind. Der Atmosphärendruck wird morgen voraussichtlich bei 1013 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit bei 54%. Der Wind wird aus Richtung 231º mit einer Geschwindigkeit von 6.56m/s wehen, wobei Böen bis zu 5.82m/s erreichen können.

Wir hoffen, dass diese Informationen Ihnen helfen, sich auf den Tag in Palma vorzubereiten. Behalten Sie die Wetterupdates im Blick und planen Sie vorausschauend, um jedes Wetterereignis optimal zu nutzen. Bleiben Sie sicher und genießen Sie Ihren Tag auf unserer wunderschönen Insel!