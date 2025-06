Wetterbericht Sóller, 3. Juni 2025 – Erfrischender Regen und angenehme Temperaturen

Wir beginnen diesen wunderschönen Tag in Sóller mit einer Vorhersage, die Naturliebhaber und Frischluftfans begeistern wird. Am heutigen 3. Juni 2025 erwarten uns mild-angenehme Temperaturen, eine erfrischende Brise und leichter Regen. Diese wundervollen Wetterbedingungen präsentieren uns die perfekte Gelegenheit, die bezaubernde Landschaft und die beruhigende Ruhe von Sóller in vollen Zügen zu genießen.

- Temperaturen des Tages - Heute variieren die Temperaturen angenehm zwischen Minimalwerten von 21.48ºC und einer maximalen Temperatur von 30.3ºC. Während wir am Morgen frische 21.88ºC erwarten, die sich ideal für einen ruhigen Spaziergang eignen, steigt das Thermometer am Tage auf angenehme 28.39ºC. Am Nachmittag werden 27.51ºC erwartet, bevor die Temperaturen in der Nacht auf erfrischende 21.5ºC herunter gehen. - Gefühlte Temperaturen - Noch relevanter als die tatsächlichen Temperaturen sind jedoch oft die gefühlten Temperaturen. Morgens erleben wir ein thermisches Gefühl von 21.48ºC, das sich über den Tag auf 28.61ºC erhöhen wird. Am Nachmittag können wir ein wohliges Gefühl von 27.85ºC erwarten, bevor die gefühlte Temperatur in der Nacht auf 21.61ºC sinkt. - Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind - Weitere wesentliche Aspekte unseres heutigen Wettergeschehens in Sóller sind ein Atmosphärendruck von 1013 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 47%. Diese Faktoren tragen entscheidend zu dem erfrischenden und belebenden Klima bei, das wir heute genießen dürfen. Darüber hinaus erwartet uns ein leichter Wind mit einer Geschwindigkeit von 3.62m/s aus Richtung 263º und Böen von bis zu 3.61m/s, der ein sanftes Rauschen durch die malerischen Straßen von Sóller trägt. Zum Abschluss sei noch der leichte Regen erwähnt, der heute mit einer Wahrscheinlichkeit von 20% auf uns niederfallen wird. So bietet der Tag mit seiner 100%igen Wolkendecke ein angenehm gedämpftes Licht, ideal für eine entspannende Auszeit in unserem wunderschönen Sóller. Genießen Sie den Tag!