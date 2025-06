Der Wetterbericht aus Alcúdia für den 3. Juni 2025

Alcúdia, eine der beliebtesten Urlaubsziele auf Mallorca, durchlebt am heutigen Tag eine Vielfalt an Wetterbedingungen. Während der Himmel überwiegend mit bewölktem Firmament bekleidet ist, hält der Tag milde Temperaturen, moderate Windströme und eine geringe Regenwahrscheinlichkeit bereit.

Die Temperaturverläufe des Tages

Der Tag beginnt mit einer angenehm milden Morgentemperatur von 21.26ºC, klettert am späten Vormittag auf eine Höchsttemperatur von 26.92ºC und sinkt gegen Nachmittag auf 24.88ºC. Mit der hereinbrechenden Dämmerung zeigt das Thermometer eine Nachttemperatur von 22.33ºC.

Das gefühlte Temperaturspektrum

Die gefühlten Temperaturen stehen im Einklang mit den tatsächlichen Temperaturen. Der Thermikanzeiger wird morgens bei 21.37ºC, mittags bei einem Wohlfühlwert von 27.78ºC, am Nachmittag bei 25.12ºC und in der Nacht schließlich bei 22.68ºC verharren.

Atmosphärische Parameter: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Unter Bezugnahme auf den atmosphärischen Druck wird der Barometerwert bei 1012 hPa liegen. Die relative Luftfeuchtigkeit beträgt dabei 57 Prozent, ein Indiz für ein moderates Klima und gutes Urlaubswetter. Ergänzend dazu erfasst der Windmesser eine Windgeschwindigkeit von 4.73 m/s aus der Richtung 14º und Böen mit einer Geschwindigkeit von 4.57m/s.

Bei einer Wolkendecke von 78% ist die Aussicht auf eine klare Sicht relativ gering. Allerdings hält das Wetter auch eine positive Nachricht bereit - die Niederschlagswahrscheinlichkeit bleibt bei 0, was einen trockenen Tag in Aussicht stellt. Damit erweist sich das Wetter in Alcúdia als ideales Szenario für alle Sommerliebhaber und Urlauber.