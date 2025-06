Wetterbericht für Cala Millor: Ein kühler Tag unter bewölktem Himmel erwartet!

In der malerischen Stadt Cala Millor auf Mallorca erwartet uns heute ein überwiegend bewölkter Himmel, der jedoch keinen Niederschlag mit sich bringt. Das Wetter bleibt angenehm kühl mit der Tiefsttemperatur von 20.26ºC und Höchsttemperatur von 26.11ºC - ideal für einen ruhigen Tag am Strand oder einen angenehmen Spaziergang in der Stadt.

Kühle Temperaturen zu jeder Tageszeit

Heute bringen wir in Cala Millor eine vielschichtige Wetterentwicklung. Am Morgen erwartete Temperatur ist 20.41ºC, am Tag steigt sie auf 25.8ºC und am Nachmittag bewegt sie sich um einheitliche 25.08ºC. In der Nacht kühlt sie sich wieder auf 21.69ºC ab. Vergeuden Sie keinen Strandmoment!

Gefühlte Temperaturen heute

Nicht nur die tatsächlichen Temperaturen sind von Bedeutung, sondern auch wie sich diese anfühlen. So können wir ausgehend von der Feuchtigkeitsrate und der Windgeschwindigkeit sagen, dass das thermische Gefühl am Morgen etwa 20.73ºC, tagsüber 25.95ºC, nachmittags 25.21ºC und nachts angenehme 21.85ºC betragen wird. Perfekte Bedingungen also für einen Ausflug!

Sauberer Himmel, leichter Wind und optimale Feuchtigkeit

Der atmosphärische Druck für den Tag wird 1012 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 58% - ideale Bedingungen für all diejenigen, die einen Ausflug in die Natur planen. Der Wind weht mit einer mäßigen Geschwindigkeit von 2.72m/s in Richtung 62º, mit Böen, die bis zu 5.2m/s erreichen können. Die Wolkendecke bleibt bei 54% und die Regenwahrscheinlichkeit ist null. Genießen Sie den Tag unter dem majestätischen, aber freundlichen Bedeckunghimmel.