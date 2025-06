Wettervorhersage für den 3. Juni 2025: Port d'Andratx erwartet Wolkendecke aber eine nullprozentige Regenwahrscheinlichkeit

Uns begrüßt ein Morgen in Port d'Andratx, Mallorca mit gemäßigten Temperaturen und einem wolkenverhangenen Himmel. Laut führenden meteorologischen Daten können wir jedoch mit Erleichterung feststellen, dass die Regenwahrscheinlichkeit trotz der massiven Wolkendecke bei null Prozent liegt. Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf das erwartete Wetter für heute werfen.

Die Tagestemperaturen

Der Tag startet mit angenehmen 22ºC am Morgen, steigt auf 23.27ºC zur Mittagszeit und fällt auf eine noch immer komfortable 23.02ºC am Nachmittag. Wenn die Dunkelheit einbricht, senkt sich das Thermometer auf 21.96ºC, was bequem für einen abendlichen Spaziergang durch das malerische Hafenstädtchen ist.

Die gefühlten Temperaturen für den Tag

Das Wetter kann manchmal trügerisch sein, weshalb es wichtig ist, die gefühlten Temperaturen zu berücksichtigen. Trotz der tatsächlichen Temperaturen wird es sich morgens wie 22.37ºC anfühlen, tagsüber steigt das gefühlte Thermometer auf 23.72ºC, während es sich am Nachmittag wie 23.44ºC und in der späten Nacht wie 22.4ºC anfühlen wird.

Ein Blick auf den Luftdruck, die Luftfeuchtigkeit und den Wind

Nicht allein die Temperaturen bestimmen unser Wetterempfinden. Andere Faktoren tragen ebenso zum Gesamtbild bei. Heute erwartet uns ein Atmosphärendruck von 1013 hPa, was recht gängig auf der Insel ist. Trotz der Wolkendecke bleibt die Luftfeuchtigkeit bei 79 Prozent, ein für den Frühsommer typischer Wert. Die Brise wird mit 4.53m/s wehen, das sind rund 16 km/h, in Richtung 284º, und Böen von 4.82m/s sind möglich. Letztendlich bildet eine Wolkendecke von 99 Prozent das Tagesbild, wobei wie zuvor erwähnt die Regenwahrscheinlichkeit erfreulicherweise bei null liegt. Hier in Port d'Andratx auf Mallorca können wir uns also trotz des wolkenverhangenen Himmels auf einen trockenen und angenehm temperierten Tag freuen. Packen wir die Gelegenheit beim Schopf und genießen die ausgiebige mallorquinische Landschaft, die uns umgibt!