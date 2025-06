Wetterbericht für Santanyí am 03. Juni 2025

Die wunderschöne Küstenstadt Santanyí auf Mallorca erwartet für den 03. Juni 2025 eine überwiegend bewölkte Wetterlage. Die detaillierte Wettervorhersage verspricht dennoch angenehme Temperaturen und leichten Wind. Der Tag bietet optimale Bedingungen für den Genuss des mediterranen Klimas, ob für Spaziergänge durch die malerischen Straßen oder für entspannende Stunden an den nahegelegenen paradiesischen Stränden.

Die Temperaturen des Tages

Trotz der vorherrschenden Wolkenbildung reicht die Temperatur von 20.3 Grad Celsius in der kühlen Morgenstunde bis zu einem höheren Hoch von 27.76 Grad Celsius am Mittag. Am Nachmittag werden wir einen leichten Rückgang auf 25.6 Grad Celsius erwarten, während die Nacht mit einer milden Temperatur von 21.33 Grad Celsius hereinkommt.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen, welche die Kombination von Temperatur und Luftfeuchtigkeit widerspiegeln, werden morgens bei 20.85 Grad Celsius, tagsüber bei 27.64 Grad Celsius, nachmittags bei 25.81 Grad Celsius und nachts bei 21.63 Grad Celsius liegen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die atmosphärischen Bedingungen sind wie folgt: Der Atmosphärendruck misst 1012 hPa und die Luftfeuchtigkeitsrate beträgt 53%. Unsere Santanyiner müssen sich nicht auf heftige Windböen einstellen, denn es werden Windgeschwindigkeiten von 8.19 m/s in Richtung 246 Grad und Böen von 8.1 m/s vorhergesagt. Trotz der bewölkten Aussichten ist die Regenwahrscheinlichkeit gleich Null, was gut für alle Outdoor-Aktivitäten ist.

Zusammengefasst wird der 03. Juni in Santanyí ein Tag mit überwiegend bewölkten, aber dennoch angenehmen Bedingungen sein, der sich hervorragend für eine Vielzahl von Aktivitäten eignet.