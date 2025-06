Wetterbericht Santa Ponsa: Nubes und angenehme Temperaturen am 3. Juni 2025

Willkommen liebe Leserinnen und Leser zu unserem täglichen Wetterbericht für Santa Ponsa. Mit Blick auf den 3. Juni 2025, spüren wir den Einfluss der typischen Mittelmeer-Wetterbedingungen, in diesem Fall nubes, also Wolken. Trotz der Wolken sollten Sie Ihren Tag vor Ort sehr angenehm verbringen können. Steigen wir also tiefer in die Details unseres Wetterberichts ein, inklusive der Temperaturen über den Tag, dem gefühlten Wetter und weiteren atmosphärischen Daten.

Temperaturen: Ein milder Tag voraus Die prognostizierten Temperaturen für den kommenden Tag versprechen ein recht angenehmes Wettererlebnis. Mit einer minimalen Temperatur von 21.31ºC und einer maximalen Temperatur von 25.88ºC. Der Morgen startet mit erfrischenden 21.43ºC, steigt dann auf 24.89ºC am Tag an, um am Nachmittag wieder leicht auf 24.1ºC zu fallen. In der Nacht können wir mit einer Temperatur von 21.31ºC rechnen. Gefühlte Temperaturen: Warm und einladend Nicht nur die tatsächlichen Temperaturen spielen eine Rolle, das thermische Gefühl ist oft genauso wichtig für unser Wohlbefinden. Die gefühlten Temperaturen liegen morgens bei 21.59ºC, tagsüber bei 25.21ºC, am Nachmittag etwas kühler mit 24.39ºC und nachts bei immer noch milden 21.69ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ein dynamisches Trio Weitere relevante Daten für den Tag sind der atmosphärische Druck von 1013 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 68%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5.28m/s aus Richtung 261º, mit möglichen Böen von bis zu 5.85m/s. Trotz einer Wolkendecke von 94% bleibt die Regenwahrscheinlichkeit bei 0%, also dürfen Sie einen trockenen Tag erwarten. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag in Santa Ponsa und denken Sie daran, immer ein Auge auf den aktuellen Wetterbericht zu werfen, den Tag angemessen zu planen und das Beste aus dem mallorquinischen Klima zu genießen!