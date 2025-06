Wettervorhersage für Cala Rajada auf Mallorca: Überwiegend bewölkt aber warm am 03. Juni 2025

In der malerischen Stadt Cala Rajada auf Mallorca erwartet uns am 03. Juni 2025 ein überwiegend bewölkter Tag. Doch lassen Sie sich nicht von der Wolkendecke täuschen. Die Temperaturen bleiben mild und angenehm, ideal für einen ausgedehnten Spaziergang entlang der Küste oder ein entspanntes Essen in einem der lokalen Restaurants.

Temperaturvielfalt

Der Temperaturverlauf zeigt sich im Tagesverlauf vielfältig. Am Morgen erwarten uns 20.93ºC, wobei das Thermometer am Tag auf 24ºC klettert. Am Nachmittag sind Temperaturen um 23.85ºC zu erwarten, die in der Nacht auf 22.21ºC absinken. Die minimale Temperatur liegt bei 20.83ºC und die maximale bei 24.02ºC.

Thermisches Gefühl

Bei der Planung Ihres Tages sollten Sie jedoch das thermische Gefühl in Betracht ziehen. Dieses liegt morgens bei 21.32ºC, steigt tagsüber auf 24.23ºC, sinkt nachmittags leicht auf 24.07ºC und beträgt in der Nacht 22.5ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck beträgt 1012 hPa und der Luftfeuchtigkeitsgrad liegt bei 68%, was eine angenehme Frische in der Luft verspricht. Es erwartet uns ein leichter Wind mit einer Geschwindigkeit von 3.07m/s in Richtung 84º und Böen mit 3.99m/s. Erwarten Sie also eine angenehme Brise, die den Tag noch erfrischender machen wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 03. Juni in Cala Rajada trotz der Wolken ein ziemlich angenehmer Tag zu werden verspricht. Also packen Sie Ihre Kamera und Ihren Sonnenhut ein und genießen Sie den Tag auf dieser wunderschönen Insel.