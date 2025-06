Wetterbericht für Santa Ponsa am 4. Juni 2025

Santa Ponsa erwartet am 4. Juni 2025 ein erfreulich mildes Wetter mit leichter Bewölkung. Die Aussichten für den Tag sind insgesamt positiv mit akzeptablen Temperaturen und angenehmem Wind. Mit 38% bedeckt, bietet der Himmel ein typisches mallorquinisches Schauspiel und der Regen hält sich mit einer Wahrscheinlichkeit von 0% wohl eher zurück. Die artenreiche Pflanzenwelt der Region freut sich sicherlich über die frische Luft und die angenehm stetigen Temperaturen.

Die Tagestemperaturen im Detail

Die Temperaturen für den Tag bewegen sich in einem angenehmen Rahmen. Am Morgen können Sie mit temperaturen von 20,66ºC aufwachen. Während der Tagesspitze werden wir eine maximale Temperatur von 24,41ºC erleben und am Nachmittag liesse uns der leichte Rückgang auf 24,55ºC den mallorquinischen Sommer standardgemäß genießen. Die minimale nächtliche Temperatur fällt auf 21,24ºC ab - ideal für einen abendlichen Spaziergang auf der belebten Paseo Marítimo oder einen entspannten Drink in einer der lokalen Strandbars.

Gefühlte Temperaturen im Verlauf des Tages

Hier in Santa Ponsa ist das Wetter ein Meisterwerk der Natur und das morgendliche thermische Gefühl von 21,13ºC wird Sie sanft wecken. Am Tag fühlt es sich dank der milden Brise etwas kühler bei 24,53ºC an, und das Gefühl wird sich auch den Nachmittag über bei 24,58ºC kaum verändern. Nachts sinkt das Gefühl auf 21,35ºC und bietet somit die perfekte Bedingungen für erholsamen Schlaf.

Atmosphärendruck, Feuchtigkeit und Windgeschwindigkeit

Eine Sache, auf die wir uns immer verlassen können, ist die angenehme mallorquinische Brise. An diesem Tag beträgt die durchschnittliche Windgeschwindigkeit 5,14m/s aus Richtung 194º, mit Böen von 7,35m/s. Auch der atmosphärische Druck bleibt stabil bei 1015 hPa, was typisch für die Insel ist. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 62%, wodurch sich unsere Haut immer frisch und revitalisiert anfühlt.

Zusammengefasst: Ein schöner Tag wartet auf Sie in Santa Ponsa. Vergessen Sie nicht, Ihre Sonnenbrille mitzunehmen und das Beste aus dem gemäßigten mediterranen Wetter zu machen.