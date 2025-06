Wetterprognose für Alcúdia, Mallorca: 4. Juni 2025

Mit Blick auf die idyllischen Landschaften Alcúdias haben wir für alle in dieser malerischen mallorquinischen Oase lebenden oder urlaubenden Individuen eine genaue und detaillierte Wetterprognose für den heutigen 4. Juni 2025. Von der erdnahesten Temperatur bis zur Wolkenbedeckung werden wir jede Facette des heutigen Wetters in Alcúdia beleuchten, um sicherzustellen, dass Sie auf alles vorbereitet sind.

Temperaturen: Das Quecksilber steigt

Wir prognostizieren heute ein Temperaturfenster von 20,11ºC als minimale Temperatur und 24,9ºC als maximale Temperatur. Der Morgen begrüßt uns mit angenehmen 20,49ºC, von wo aus die Temperaturen auf einen Tagesspitzenwert von 24,84ºC klettern werden. Bis zum Nachmittag erwartet uns noch immer ein angenehmes 24,08ºC bevor die Temperaturen in der Nacht auf 21,32ºC sinken.

Gefühlte Temperaturen: Wie es sich tatsächlich anfühlen wird

Eine Sache sind die tatsächlichen Temperaturangaben, aber wir als Menschen könnten eine völlig andere thermische Wahrnehmung erleben. Am heutigen Morgen werden wir ein thermisches Gefühl von 20,79ºC haben. Tagsüber wird es sich eher nach 25,02ºC anfühlen, und der Nachmittag wird uns ein Gefühl von 24,29ºC bescheren. Die Nacht wird schließlich mit einem gefühlten Wert von 21,57ºC abschließen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Die unsichtbaren Elemente

Wie steht es um die unsichtbaren, aber ebenso entscheidenden Elemente unserer Wetterbeobachtung? Der Atmosphärendruck wird bei 1015 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit wird einen Prozentsatz von 63% erreichen. Der Wind wird an Kraft gewinnen, mit einer Geschwindigkeit von 6,12m/s in Richtung 229º und Böen, die auf bis zu 10,86m/s auffahren können. Am Himmel sollte mit einer beträchtlichen Wolkendecke von 93% zu rechnen sein, während die Wahrscheinlichkeit für Regen trotz der herrschenden Bewölkung bei lediglich 1% liegt.

Das ist also die Wetterprognose für heute in Alcúdia. Egal, ob Sie den Tag auf der Terrasse mit einem guten Buch oder nach einer Wanderung durch die atemberaubende Landschaft verbringen möchten - wir hoffen, dass Sie diesen Dienstag, den 4. Juni 2025, in vollen Zügen genießen. Bleiben Sie sicher und halten Sie sich über das Wetter auf dem Laufenden.