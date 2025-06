Detaillierte Wettervorhersage für Cala Millor, 4. Juni 2025

Ein wahrhaft gemischter Tag erwartet uns in Cala Millor am 4. Juni 2025. Mit leichtem Regen und gemäßigten Temperaturen bewegt sich das Wetterbild zwischen Erfrischung und angenehmer Wärme. Bei max. 23.68°C erwartet Sie ein angenehmer Tag trotz der grauen Wolken am Himmel. Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf die Wetterlage werfen.

Temperaturentwicklung durch den Tag Der erfrischende Morgen startet mit milden 19.9°C, perfekt für einen frühen Strandspaziergang. Im Laufe des Tages klettert das Thermometer auf behagliche 23.32°C, ideal um sich an den Stränden von Cala Millor zu entspannen. Am Nachmittag erwarten uns gleichbleibende 23.28°C, während die Temperatur in der Nacht auf ein ruhiges 20.52°C abkühlt. Ein perfekter Tag, um sich treiben zu lassen und die Schönheit Mallorcas zu genießen. Gefühlte Temperaturen in Cala Millor Mit gefühlten Temperaturen, die im Laufe des Tages nur unwesentlich von den tatsächlichen Temperaturen abweichen, können Sie sich auf ein zuverlässiges Wetterverhalten einstellen. Morgens erwarten wir ein thermisches Gefühl von 20.14°C, tagsüber 23.4°C, nachmittags 23.49°C und in der stille der Nacht schließlich angenehme 20.79°C. Vergessen Sie nicht, sich angemessen zu kleiden oder einen Regenschirm dabei zu haben. Luftdruck und -feuchtigkeit, Windverhältnisse Die Atmosphäre präsentiert sich ausgeglichen mit einem atmosphärischen Druck von 1015 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 65%. Ein sanfter Wind weht mit 6.01m/s aus Richtung 222º, während Böen bis zu 12.13m/s erreichen können. Keine extremen Wetterbedingungen, aber dennoch sollten Sie bei Ihren Planungen vorsichtig sein. Obwohl die Wolkendecke sich auf 98% beläuft, bleibt die Regenwahrscheinlichkeit bei 89%. Trotz des wechselhaften Wetters bietet Cala Millor eine einzigartige Schönheit, die auch bei leichtem Regen genossen werden kann. Egal, ob Sie lieber im Hotel bleiben oder die Gegend erkunden, diese Wetterbedingungen sorgen für gemäßigtes und angenehmes Klima. Denken Sie daran, immer das aktuelle Wetter zu überprüfen, bevor Sie Ihren Tag planen. Wir wünschen Ihnen einen wundervollen Aufenthalt in Cala Millor.