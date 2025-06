Wetterbericht für Port d'Andratx am 04. Juni 2025

Das Wetter in der charmanten Hafenstadt Port d'Andratx auf Mallorca lädt am 04. Juni 2025 zur Erholung ein. Die Prognose verspricht angenehme Temperaturen und nur ein paar Wolken, ideal für einen erholsamen Tag im Freien. Mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 0 % bleibt der Himmel weitgehend klar.

Aktuelle Temperaturaussichten

Die Temperaturen schwanken am Tage leicht, mit einem Minimum von angenehmen 21.27ºC und einem Maximum von 23.41ºC. Beginnen wird der Morgen mit 21.27ºC, tagsüber ist eine Steigerung auf 22.92ºC zu erwarten. Für den Nachmittag rechnen wir mit milden 23.28ºC und auch in der Nacht hält sich das Thermometer mit 22.17ºC noch in angenehmer Höhe.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlte Temperatur wird dem tatsächlichen Wert nahekommen. Morgens können Sie sich auf ein Thermometergefühl von 21.72ºC einstellen, tagsüber wird die gefühlte Temperatur auf 23.12ºC steigen. Der Nachmittag bringt eine leichte Steigerung auf 23.39ºC mit sich und in der Nacht werden Sie 22.4ºC spüren.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck beträgt an diesem Tag 1015 hPa und verleiht der Luft eine angenehme Schwere. Trotz der Wärme sorgt eine Luftfeuchtigkeit von 71 % für Frische. Eine leichte Brise von 6.39m/s weht aus Südsüdwesten (186º) und kann in Böen auf 8.56m/s ansteigen. Mit einer Wolkendecke von gerade einmal 23 %, lässt der Himmel viel Sonnenschein zu.

Alles in allem wird der 04. Juni 2025 in Port d'Andratx ein Tag mit perfektem Wetter zum Genießen!