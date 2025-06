Wetteranalyse für Cala Rajada, 04. Juni 2025: Frischer Regentag im Frühsommer

Leichte Regenfälle erwarten uns in Cala Rajada am 04. Juni 2025. Trotz der Regenschauer bleiben die Temperaturen mild und in angenehmen Bereichen. Der Himmel wird hauptsächlich bewölkt sein, was jedoch einen gemütlichen, frischen Frühsommertag verspricht. Lesen Sie weiter, um mehr Details zu den geplanten Temperaturen, dem Gefühl der Temperatur, dem atmosphärischen Druck, der Luftfeuchtigkeit und der Windgeschwindigkeit zu erfahren.

Temperaturen: Mild trotz des Regens Die Temperaturen reichen von 20.26ºC in den frühen Morgenstunden bis zu 23.35ºC in der Tageshitze. Der späte Nachmittag bringt eine leichte Abkühlung auf 22.43ºC, und in der Nacht erwarten wir Temperaturen um 20.94ºC. Trotz des Regens bleiben die Temperaturen also sehr mild und angenehm warm. Gefühlte Temperaturen: Angenehme Werte Die gefühlten Temperaturen variieren leicht, sie beginnen mit 20.61ºC am Morgen, erreichen einen Höchstwert von 23.49ºC tagsüber und sinken am Nachmittag auf 22.69ºC. In den Nachtstunden wird das Temperaturgefühl bei etwa 21.31ºC liegen. Trotz der leichten Unterschiede zu den tatsächlichen Temperaturen, sollte der Tag insgesamt komfortabel bleiben. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ein Frischer Sommertag Uns erwartet ein atmosphärischer Druck von 1015 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von genau 67%. Der Wind bläst mit einer Geschwindigkeit von 6.1m/s in Richtung 217º mit Böen, die bis zu 12.18m/s erreichen könnten. Die Wolkendecke beträgt erhebliche 98%, und es besteht eine Regenwahrscheinlichkeit von 59%. Somit bleibt es ein frischer und feuchter Frühsommertag in Cala Rajada. Auch bei solchen Wetterbedingungen bietet die charmante Region Cala Rajada viele Möglichkeiten, den Tag zu genießen. Bleiben Sie also entspannt, nehmen Sie einen Regenschirm mit und lassen Sie sich vom Wetter nicht die gute Laune verderben.