Das Wetter in Palma de Mallorca - Überwiegend bewölkt und angenehm mild

Palma de Mallorca begrüßt den fünften Juni mit einer überwiegend bewölkten Wetterlage. Aber lassen Sie sich nicht von der grauen Farbe des Himmels täuschen. Wie wir alle wissen, verbirgt sich dahinter das Potential für angenehm milde Temperaturen, ideal für eine Vielzahl von Outdoor-Aktivitäten.

Ausführliche Temperaturvorhersage

Die Temperaturen in Palma beginnen den Tag am Morgen mit 19,67ºC und steigen im Laufe des Tages auf rund 25,55ºC an. Während des Nachmittags können wir eine leichte Abkühlung auf 24,7°C erwarten und in der Nacht sinkt die Temperatur auf angenehme 20,48ºC. Diese Werte liegen zwischen der minimalen Temperatur von 19,38ºC und der maximalen Temperatur von 26,47ºC.

Gefühlte Temperaturen in Palma

Beim Blick auf die gefühlten Temperaturen in Palma können wir auch morgens mit 19,68ºC rechnen, die gegen Mittag auf 25,68ºC steigen. Am Nachmittag wird eine gefühlte Temperatur von 24,74ºC erwartet, die nachts auf 20,52ºC sinkt. Trotz der wolkenbedeckten Bedingungen liegt das Komfortniveau deutlich im angenehmen Bereich.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die allgemeinen Wetterbedingungen in Palma weisen einen Atmosphärendruck von 1017 hPa und eine Luftfeuchtigkeitsrate von 58% auf. Der Wind wird durchschnittlich mit 5,34m/s aus einer Richtung von 204º wehen. Zudem kann es zu Böen von bis zu 3,64m/s kommen. Wenn Sie also Pläne für eine Radtour oder einen Spaziergang entlang der Küste haben, ist es ratsam, eine leichte Jacke zur Hand zu haben.

Nicht zuletzt beträgt der Prozentsatz der Wolkendecke 67%, aber die Niederschlagswahrscheinlichkeit beträgt 0. Also trotz der Wolken, kein Regenschirm notwendig. Auf geht's, Mallorca! Packen Sie Ihre Sonnenbrille, Sonnencreme, und genießen Sie die Annehmlichkeiten des Freien.