Wetterbericht Sóller, 5. Juni 2025: Vorwiegend bewölkt und angenehme Temperaturen

Am heutigen Tag erwartet die Bewohner und Besucher von Sóller ein überwiegend bewölkter Himmel. Trotz der Wolken präsentiert sich der Tag mit angenehmen Temperaturen und bleibt weitestgehend trocken. Hierbei bewegen sich die Temperaturen in einem Bereich von milden 19 Grad Celsius am Morgen bis hin zu warmen 28 Grad am Mittag.

Temperaturen im Laufe des Tages Der Morgen in Sóller startet mit einer minimalen Temperatur von 19.13ºC. Da der Himmel überwiegend bewölkt ist, steigt die Temperatur auf bis zu 27.73ºC tagsüber an. Am Nachmittag können die Einheimischen und Touristen mit angenehmen 26.4ºC rechnen, bevor die Temperatur in der Nacht wieder auf 21.27ºC absinkt. Gefühlte Temperaturen in Sóller Die gefühlten Temperaturen bleiben dem tatsächlichen Wetter treu. Sie beginnen am Morgen bei 19.43ºC, steigen tagsüber auf 27.91ºC, verweilen nachmittags bei 26.4ºC und sinken nachts wieder auf 21.25ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind in Sóller Außer den Temperaturen spielen auch andere Faktoren eine wichtige Rolle für das Wettergefühl. Der Atmosphärendruck beträgt 1017 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 48%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 3.47m/s aus Richtung 256º, wobei Böen von bis zu 3.17m/s auftreten können. Trotz der 72-prozentigen Wolkendecke bleibt die Wahrscheinlichkeit von Regen bei 0%. Bleiben Sie mit uns auf dem Laufenden für weitere Wetterupdates und passen Sie Ihre Pläne entsprechend an. Sóller wünscht Ihnen einen angenehmen Tag, egal ob bei bewölktem Himmel oder Sonnenschein!