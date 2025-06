Das Wetter in Alcúdia, Mallorca, 05. Juni 2025: Bewölkung trifft auf Sommertemperaturen

Im Herzen der malerischen Insel Mallorca bietet uns Alcúdia am heutigen 5. Juni ein Klima, das sowohl den Fans sonniger, warmer Tage als auch den Liebhabern einer leichten Bewölkung gerecht wird. Die Königin der Balearen erwartet uns mit überwiegend bewölktem Himmel, allerdings werden die Temperaturen dennoch sommerlich bleiben.

Temperatur: Die Wärmephase setzt sich fort

Das Thermometer steigt in Alcúdia weiter: Wir verzeichnen heute eine minimale Temperatur von 20.41ºC und eine maximale von 27.72ºC. Am Morgen können wir mit erfrischenden 20.69ºC rechnen, der Tag wird dann mit milden 26.27ºC glänzen. Am Nachmittag erwartet uns eine Temperatur von 24.84ºC und gegen Abend wird es mit 21.48ºC angenehm kühl – ideale Bedingungen für einen abendlichen Spaziergang entlang der malerischen Küstenlinie.

Gefühlte Temperatur: Der Sommertag lässt sich spüren

Trotz des überwiegend bewölkten Himmels darf das sommerliche Gefühl nicht fehlen. Das thermische Gefühl wird morgens bei angenehmen 20.96ºC liegen, während des Tages bei milden 26.27ºC, am Nachmittag kühlt es leicht auf 25.02ºC ab und in der Nacht lässt uns eine gefühlte Temperatur von 21.75ºC ein sanftes Lüftchen spüren.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, Wind: Harmonie in der Atmosphäre

Die Luft ist heute mit 1016 hPa Druck und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 56% hervorragend für Outdoor-Aktivitäten geeignet. Dazu gesellt sich ein sanfter Wind mit einer Geschwindigkeit von 4.81 m/s, der aus der Richtung von 97º weht. Die Böen werden sich auf 4.82 m/s belaufen. Die Wolkendecke beträgt 64%, während die Regenwahrscheinlichkeit gleich null ist. Eine perfekte Mischung für einen erfüllten Sommertag auf unserer schönen Insel Mallorca!