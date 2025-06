Wettervorhersage für Cala Millor – Teils bewölkt, aber immer noch Wunderbar!

Für alle Einheimischen und Besucher der bezaubernden Cala Millor auf unserer geliebten Insel Mallorca, bereiten Sie sich auf einen Tag mit überwiegend bewölktem Wetter vor. Aber lassen Sie sich nicht von den Wolken abschrecken - die Temperaturen bleiben angenehm warm und bieten den perfekten Rahmen für einen geschäftigen Tag in der Stadt oder einen entspannten Tag am Strand.

Temperatur Technik

Die Temperaturen für den heutigen Tag variieren zwischen einem leichte kühlen Minimum von 19.21ºC und einem angenehm warmen Maximum von 24.78ºC. Der Morgen bietet mit einer erwarteten Temperatur von 19.72ºC eine beruhigende Abkühlung. Tagsüber steigen die Temperaturen auf 22.97ºC an und bieten eine perfekte Kulisse für alle Tagesaktivitäten. Am Nachmittag erreicht die Hitze ihren Höhepunkt mit milden 24.01ºC. Nach Sonnenuntergang entspannt sich die Atmosphäre mit einer nächtlichen Temperatur rund um 21.17ºC.

Angenehme Anfühlen

Den ganzen Tag über bleiben die thermischen Gefühle mit morgens 19.86ºC, tagsüber 23.05ºC, nachmittags 24.06ºC und nachts 21.25ºC, relativ ähnlich zu den tatsächlichen Temperaturen. Bekleidungen wie leichte Sommerkleidung und ein Pullover für den kühleren Morgen und Abend sind empfohlen.

Atem Settings

Die Atmosphäre des Tages wird sich dank eines stabilen Luftdrucks von 1017 hP und einer angenehmen Luftfeuchtigkeitsrate von 66% sehr angenehm anfühlen. Ein sanfter Wind mit einer Geschwindigkeit von 5.67m/s und aus einer Richtung von 167º, wird dazu beitragen, die Wolkendecke auf 83% zu halten und die Wahrscheinlichkeit eines Regenschauers auf 0 zu reduzieren. Einfach gesagt, ist es der perfekte Tag, um auf Mallorca in Cala Millor zu sein.

Also, packen Sie Ihre Sonnencreme ein, ziehen Sie Ihre coolen Sommeroutfits an und machen Sie das Beste aus diesem wunderbaren Tag in Cala Millor. Vergessen Sie nicht, uns für Ihre tägliche Wetteraktualisierung zu besuchen. Bleiben Sie sicher und genießen Sie das prächtige Mallorca-Wetter!