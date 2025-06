Der Wetterbericht für Santanyí am 5. Juni 2025

Herzlich willkommen zu Ihrem Wetterbericht für Santanyí am 5. Juni 2025. Ein Tag unter dem Zeichen der Wolken erwartet uns heute in dieser wunderschönen Stadt inmitten der üppigen Natur der Insel Mallorca. Mit Temperaturen, die schwanken zwischen einem angenehmen 19.61ºC im kühlen Morgen und einem warmen 24.93ºC am Höhepunkt des Tages, scheint heute ein idealer Tag zu sein, um die Ruhe und Schönheit von Santanyí zu genießen.

Ein Blick auf die Temperaturen Heute erwarten wir am Morgen moderate 19.67ºC, die sich mit der wärmeren Zeitspanne des Tages zu 24.77ºC steigern, während der Nachmittag mit 24.53ºC leicht abkühlt. Wenn die Sonne untergeht, sinken die Temperaturen auf gemütliche 21.11ºC, ideal für einen entspannten Abend im Freien. Sie können also planen, Ihre Sommertage entspannt zu genießen. Gefühlte Temperaturen Neben der tatsächlichen Temperatur ist es wichtig, das thermische Gefühl hervorzuheben, die subjektiv gefühlte Temperatur, die sich durch Luftfeuchtigkeit und Wind verändert. Heute Morgen erwartet uns ein thermisches Gefühl von 19.96ºC, das sich im Laufe des Tages auf 24.9ºC erhöht. Am Nachmittag fühlt es sich weiterhin angenehm mit 24.53ºC an, während die Nachtansicht uns ein thermisches Gefühl von etwa 21.13ºC beschert. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Kommen wir nun zu anderen relevanten Daten, die das Wetter in Santanyí heute prägen. Der Atmosphärendruck bleibt stabil bei 1017 hPa und die Luftfeuchtigkeit bei 61%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5.36m/s von 190º und Böen von 4.12m/s. Mit einer Wolkendecke von 88% bleibt das Risiko, Nass zu werden, bestehen, obwohl die Regenwahrscheinlichkeit 0 ist. Insgesamt erwartet uns ein angenehm kühler und windiger Tag.