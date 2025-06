Das Wetter am 5. Juni 2025 in Santa Ponsa: Überwiegend bewölkt und angenehm

Heute begrüßen wir Sie mit einer ausführlichen Wetterprognose für Santa Ponsa, Mallorca, und zwar für den fünften Juni des Jahres 2025. Bevorraten Sie sich mit Ihrem Lieblingskaffee und machen Sie es sich gemütlich, während wir Ihnen einen informativen Überblick über die aktuellen Temperaturen, das gefühlte Wetter und weitere meteorologischen Details geben.

Temperaturen: Angenehmes Sommerwetter in Santa Ponsa

Heute erwarten wir in Santa Ponsa ein überwiegend bewölktes Wetter, das jedoch angenehme Temperaturen mit sich bringt. Unsere morgendliche kleinste Temperatur liegt bei 20,22 Grad Celsius, die sich im Laufe des Tages auf bis zu 24,61 Grad Celsius erhöhen wird. Im Detail sieht das so aus: Am Morgen liegen wir bei voraussichtlich 20,51 Grad Celsius, tagsüber bei angenehmen 24,01 Grad Celsius, am Nachmittag bei 24,11 Grad Celsius und in der Nacht kühlt es leicht ab auf 21,24 Grad Celsius.

Gefühlte Temperaturen: So erleben Sie das Wetter heute

Die tatsächlichen Werte sind interessant, aber wir wissen alle, dass das, was wir wirklich spüren, die gefühlten Temperaturen sind. Und die sehen für heute wie folgt aus: Am Morgen bei 20,65 Grad Celsius, tagsüber bei einer sehr angenehmen Temperatur von 24,22 Grad Celsius, auch am Nachmittag bleiben wir konstant bei 24,22 Grad Celsius und in der Nacht erwarten uns gefühlte 21,38 Grad Celsius.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Detailgetreue Informationen für Wetternarren

Zum Schluss noch ein paar Detailinformationen für diejenigen unter Ihnen, die jedes kleinste Detail schätzen. Der Atmosphärendruck beträgt heute 1017 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 67 Prozent. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4,68 m/s aus 171º und Böen erreichen bis zu 4,09 m/s. Die Wolkendecke macht heute 69% des Himmels aus und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt erfreulicherweise 0.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag in Santa Ponsa, seien Sie gewappnet für das Wetter und machen Sie das Beste daraus!