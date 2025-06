Wettervorhersage Cala Rajada: 5. Juni 2025

Die idyllische Urlaubsdestination Cala Rajada begrüßt uns am 5. Juni 2025 mit einem überwiegend bewölkten Himmel, der jedoch immer noch genug Raum für Sonnenstrahlen lässt. Mit angenehmen Temperaturen können Besucher und Einwohner von Cala Rajada trotz der Wolkendecke einen wunderschönen Tag genießen. Aufgrund des erfrischenden Windes und deutlich spürbaren, aber angenehmen Feuchtigkeitsniveaus bleibt das Urlaubsfeeling auf Mallorca weiterhin aufrecht.

Temperaturen im Detail

Die erwarteten Temperaturen für den besagten Tag werden ein wahrer Genuss für alle Wetterliebhaber sein. Ein morgendlicher Start mit gemütlichen 20.52ºC verspricht einen sanften Übergang in den Tag, bevor sich das Thermometer auf 22.98ºC erhöht, die wir zur Mittagszeit erwarten dürfen. Der Nachmittag nähert sich dann dem Tageshöchststand mit angenehmen 23.67ºC. Und auch die Nacht bleibt mit stabilen 21.6ºC mild und angenehm.

Gefühlte Temperaturen

Trotz der anfänglichen Bewölkung können wir uns auf das wohltuende Gefühl der wärmeren Temperaturen freuen. Morgens wird es sich eher nach 20.77ºC anfühlen, während es im Laufe des Tages auf bis zu 23.14ºC steigt. Der Nachmittag bietet ein thermisches Gefühl von 23.82ºC und die Nacht verabschiedet den Tag mit gefühlten 21.77ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Das Wetter in Cala Rajada wird durch einen atmosphärischen Druck von 1017 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 69% gekennzeichnet. Aber auch der Wind ist am 5. Juni ein bemerkenswerter Faktor. Er weht mit einer Geschwindigkeit von 6.17m/s in Richtung 155º und könnte Böen von bis zu 6.42m/s mit sich bringen. Trotz der 84%igen Wolkendecke bleibt eine Regenwahrscheinlichkeit von null, sodass die Besucher ihre Pläne in und um Cala Rajada voll und ganz genießen können.