Perfekter Tag unter klarer Sonne: Wetter in Palma für 06. Juni 2025

Wir laden Sie ein, das herrliche Wetter in Palma am 06. Juni 2025 zu erleben. Der Himmel präsentiert sich in seinem vollsten Blau, mit einer geringen Wolkendecke von gerade einmal 10% und keinerlei Regenrisiko. Es ist somit ein perfekter Tag für Outdoor-Aktivitäten unter dem klarem Himmel auf der wunderschönen Insel Mallorca.

Die erwarteten Temperaturen

Die Temperaturen zeigen sich von ihrer angenehmen Seite. Erreicht werden sollen durchschnittliche Werte zwischen 19,07ºC in den frühen Morgenstunden und einem Hoch von 27,27ºC zur Mittagszeit. Am Nachmittag wird ein leichtes Absinken auf etwa 25,4ºC erwartet und in der Nacht sollten die Werte bei milden 21,01ºC liegen.

Gefühlte Temperaturen in Palma

Wie wir alle wissen, sind die gemessenen Temperaturen nicht immer das, was wir tatsächlich fühlen. Deshalb betrachten wir auch das thermische, sprich gefühlte, Empfinden. Am Morgen erwarten wir ein wohltemperiertes 19,29ºC, tagsüber ein sommerliches 27,03ºC, am Nachmittag ein angenehmes 25,33ºC und nachts ein mildes 20,97ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Unser Fokus liegt nicht nur auf den Temperaturen, sondern auch auf den weiteren atmosphärischen Bedingungen. Der Luftdruck beträgt voraussichtlich 1018 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 42%, was für eine angenehme und frische Luft sorgt. Genießen Sie eine leichte Brise mit durchschnittlichen Windgeschwindigkeiten von 4,26m/s und Böen von bis zu 3,61m/s aus Richtung 188º.

Nutzen Sie diesen wunderbaren Tag unter der klaren Sonne Mallorcas in vollen Zügen, egal ob Sie einen Tag am Strand planen oder einen gemütlichen Stadtbummel in Palma bevorzugen. Mallorca zeigt sich heute einmal mehr von seiner besten Seite und lädt ein zur puren Lebensfreude!