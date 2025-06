Das Wetter in Sóller, Mallorca für den 06. Juni 2025

Sóller, einer der bezauberndsten Orte auf Mallorca, bereitet sich auf einen Tag mit klarem Himmel vor. In der malerischen Stadt, bekannt für ihre Orangen- und Olivenhaine sowie die historische Straßenbahn, werden die Bürger und Besucher einen sonnigen und schönen Tag erleben können. Die Temperaturen variieren zwischen einem angenehmen Minimum von 19,45ºC und einer maximalen Temperatur von 28,89ºC. Während des gesamten Tages wird kein Niederschlag erwartet.

Temperaturen im Detail

Die Morgendämmerung in Sóller begrüßt die Einwohner mit erfrischenden 19,71ºC. Im Laufe des Tages steigen die Temperaturen auf einen Höchststand von 28,88ºC an, um am Nachmittag leicht auf 26,98ºC abzukühlen. Mit Einbruch der Nacht finden wir eine angenehm kühle Temperatur von 21,73ºC vor.

Gefühlte Temperaturen

Auch die gefühlten Temperaturen bieten uns ein angenehmes Klima. Morgens fühlt es sich an wie 19,49ºC, während es sich gegen Mittag fast sommerlich mit 28,24ºC anfühlt. Am Nachmittag erwartet uns eine leicht fallende gefühlte Temperatur von 27ºC, die abends auf 21,58ºC abkühlt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck beträgt 1018 hPa, was für einen stabilen Tag sorgt. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 37%, was einen angenehmen, nicht zu feuchten Tag bedeutet. Der mäßige Wind weht aus Richtung 268º mit einer Geschwindigkeit von 2,71m/s und Böen bis zu 2,77m/s, was eine schöne Brise für einen warmen Tag bietet. Die Wolkendecke beträgt lediglich 10%, also können wir fast einen komplett klaren Himmel genießen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 06. Juni 2025 in Sóller ein perfekter Tag zum Genießen der natürlichen und kulturellen Schönheiten, die dieser Ort zu bieten hat, verspricht. Halten Sie also Ihre Sonnenbrille und Sonnencreme bereit!