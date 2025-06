Erfrischendes Wetter in Cala Millor: Ein Tag zwischen Sonne und Wolken

Heute geben wir Ihnen eine ausführliche Prognose über das Wetter in Cala Millor, dem beliebten Urlaubsort auf der idyllischen Insel Mallorca. Wenn Sie in Ihrer sommerlichen Garderobe durch die lebendigen Straßen oder am Ufer des Mittelmeers wandeln, sollten Sie einen wunderbaren Tag mit leichter Wolkendecke und erfrischender Brise erwarten. Es wird "ein paar Wolken" geben, doch die Chancen auf Regen sind gleich null. Damit bietet dieser Tag eine perfekte Balance zwischen dem Sonnenschein, für den Mallorca bekannt ist, und ein wenig Schatten für diejenigen, die der Hitze entkommen wollen.

Temperaturen im Tagesverlauf Wir erwarten einem Temperaturbereich zwischen 19,47°C und 23,79°C. Der Tag beginnt mit angenehmen 19,81°C am Morgen, erreicht tagsüber einen Höhepunkt von 23,46°C, kühlt sich am Nachmittag leicht auf 23,04°C ab und rundet den Tag mit 20,84°C in der Nacht ab. Mit solch einer Temperaturspanne im Bereich der 20 Grad, lässt sich der Tag in Cala Millor angenehm verbringen. Gefühlte Temperaturen im Verlauf des Tages Bezüglich der gefühlten Temperaturen liegt der Wert morgens bei 19,44°C, steigt tagsüber auf 23,38°C, bleibt am Nachmittag konstant auf 23,04°C und kühlt in der Nacht auf 21,02°C ab. Diese Werte versprechen einen Tag, der für Spaziergänge sowohl entlang der prächtigen Promenade als auch durch die charmanten kleinen Gassen von Cala Millor perfekt ist. Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Windverhältnisse Zusätzlich zu diesen Temperaturen erleben wir einen stabilen Atmosphärendruck von 1018 hPa und eine moderate Luftfeuchtigkeit von 58%. Ein erfrischender Wind mit einer Geschwindigkeit von 5,2 m/s wird aus dem Südost (132º) wehen und dabei Böen von bis zu 4,69 m/s erreichen. Ideal für eine leichte Brise, die die Strandtage nicht stört, sondern den Aufenthalt durch die flüchtige Wolkenbedeckung von nur 12% noch angenehmer macht!