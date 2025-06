Wunderschönes Sonnenscheinwetter in Port d'Andratx für den 06. Juni 2025

Wenn Sie sich am 06. Juni 2025 in Port d'Andratx befinden, wird Sie Mutter Natur mit einem klaren Himmel und atemberaubenden Temperaturen verwöhnen. Mit einem perfekten Gleichgewicht zwischen Sonnenschein und sanften Brisen ist dieser Tag nur darauf ausgelegt, auf der schönen Insel Mallorca genossen zu werden.

Temperaturen im Tagesverlauf

Für Frühaufsteher wird der Tag mit angenehmen 21.53ºC beginnen. Mit zunehmender Sonneneinstrahlung dürfen wir uns auf eine Tageshöchsttemperatur von 23.59ºC am Mittag freuen. Selbst am Nachmittag lassen die Temperaturen nur unwesentlich nach und erreichen immer noch 23.82ºC. Wem das nach lauen Sommerabenden klingt, hat recht, denn selbst in der Nacht bleibt es mit 22.38ºC angenehm warm.

Gefühlte Temperaturen – Mehr als nur Zahlen

Nun, es ist nicht nur die tatsächliche Temperatur, die zählt, sondern auch das, was wir fühlen. Das thermische Gefühl, zuweilen subjektive Temperatur genannt, gleicht morgens beinahe der tatsächlichen Temperatur mit 21.57ºC. Tagsüber und am Nachmittag fühlt es sich mit 23.68ºC bzw. 23.98ºC nur geringfügig wärmer an. Selbst in der Nacht entspricht die gefühlte Temperatur mit 22.61ºC nahezu der tatsächlichen Außentemperatur.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind – Der Tanz der Elemente

Der atmosphärische Druck für diesen Tag beträgt 1018 hPa, ein durchaus normaler Wert. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 64% verspricht der Tag, weder zu trocken noch zu feucht zu sein, sodass man das bezaubernde Mittelmeerklima in vollen Zügen genießen kann. Und dann haben wir noch den Wind. Mit einer Geschwindigkeit von 3.72m/s aus Richtung 133º und Böen von bis zu 4.13m/s ist eine sanfte Brise garantiert. Am Himmel macht sich mit einer Wolkendecke von nur 10% der azurblaue mediterrane Himmel breit, und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt Null. Ein perfekter Tag, um das Angebot des Hafens von Port d'Andratx zu genießen.