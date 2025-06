Wetter in Santanyí am 06. Juni 2025: Ein paar Wolken, aber herrlich sonnig

Es ist uns immer eine große Freude, Ihnen den neuesten Wetterbericht liefern zu dürfen. Heute konzentrieren wir uns auf Santanyí, einen charmanten Flecken auf Mallorca. Die Prognose für den 6. Juni 2025 verspricht ein paar Wolken am Himmel, aber zeigt insgesamt ein sonniges Bild. Unsere Mitbürger und Besucher können eine recht angenehme Bandbreite an Temperaturen erwarten, mit einer minimalen Temperatur von 19,45ºC und einer maximalen Temperatur von 25,5ºC. Und ja, es besteht keine Regenwahrscheinlichkeit, also planen Sie Ihren Tag im Freien!

Erwartete Temperaturen

Schauen wir uns die einzelnen Tagesabschnitte an. Am Morgen, mit dem erwachenden Tag, werden in Santanyí 19,6ºC erwartet. Im Laufe des Tages steigt die Temperatur auf bis zu 25,15ºC an. Selbst am Nachmittag bleibt es angenehm warm mit erwarteten 24,19ºC. Und auch in der Nacht fällt das Thermometer nicht unter 21,06ºC, was für einen gemütlichen Abend unter dem Sternenhimmel ideal ist.

Gefühlte Temperaturen

Doch wie wir alle wissen, ist die gefühlte Temperatur das letztendlich entscheidende Kriterium für unser Wohlbefinden. Zum Glück weicht die Prognose für die gefühlten Temperaturen nicht weit von den tatsächlichen Temperaturen ab. Morgens beginnen wir mit 19,5ºC, tagsüber fühlt es sich dann wie 25,08ºC an, am Nachmittag wie 24,23ºC und in der Nacht schließlich wie gemütliche 21,26ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Gehen wir auf Detailinformationen ein. Der atmosphärische Druck wird bei 1018 hPa liegen - ein normaler Wert für gutes Wetter. Die Luftfeuchtigkeit wird etwa 52% betragen, was für Mallorca typisch ist und für ein angenehmes Klima sorgt. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4,5 m/s aus Richtung 143º, mit Böen von bis zu 3,67 m/s - ideal, um die Küstenbrise zu genießen. Die Wolkendecke beträgt nur 12%, was bedeutet, dass wir viel Sonnenschein erwarten können!

Auf diesen schönen Tag in Santanyí freuen wir uns sehr! Bleiben Sie gesund und genießen Sie das herrliche Wetter auf unserer wunderschönen Insel Mallorca.