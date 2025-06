Prachtvolles Wetter zum Genießen in Santa Ponsa am 6. Juni

Ein hervorragender Tag erwartet uns in Santa Ponsa, dem wunderschönen Ferienort auf Mallorca. Am 6. Juni können wir einen klaren Himmel und komfortable Temperaturen erwarten, ideal für Ausflüge, Wanderungen oder einfach nur zum Entspannen am Strand. Der Morgen begrüßt uns bereits mit einer angenehmen Wärme, die sich über den Tag hinweg steigert, bevor sie uns in die Nacht hinein begleitet. Perfekt für all diejenigen, die ihren Urlaub in vollen Zügen genießen möchten.

Temperaturen - Von früh bis spät perfekt Beginnen wir mit dem Wichtigsten: den Temperaturen. Der Tag startet mit kühlen 20.44ºC am Morgen. Im Laufe des Tages wird das Thermometer auf angenehme 24.81ºC klettern, die uns am Nachmittag einen Höchstwert von 24.4ºC bescheren. Und auch in der Nacht bleibt es mild mit erfrischenden 21.44ºC. Von der Frühe bis zur späten Nacht, das Wetter scheint unseren Plänen in Santa Ponsa keinen Strich durch die Rechnung zu machen. Gefühlte Temperaturen Das thermische Gefühl, das wir empfinden werden, variiert nur leicht von den tatsächlichen Werten. Es beginnt morgens bei entspannten 20.32ºC, steigt tagsüber auf 24.76ºC und erreicht nachmittags einen Höchstwert von 24.44ºC. In der Nacht kühlt es dann leicht auf 21.52ºC ab. Insgesamt bereitet uns das Wetter einen Tag voller angenehmer Überraschungen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der Atmosphärendruck bleibt stabil bei 1018 hPa, während die Luftfeuchtigkeit bei mittleren 54% liegt. Die Besucher können somit eine entspannte und komfortable Atmosphäre erwarten. Der Wind weht mit durchschnittlichen 4.18m/s aus der Richtung 174º und Spitzenböen von 3.78m/s. Eine leichte Brise, die dem Tag das gewisse Etwas verleiht. Mit einer Wolkendecke von nur 10% und keiner Regenwahrscheinlichkeit können wir uns auf einen wolkenlosen und sonnigen Tag freuen. Alles in allem, der perfekte Tag um Santa Ponsa und die Schönheit Mallorcas zu genießen. Vergessen Sie nicht die Sonnenbrille und die positive Einstellung mitzubringen, das Wetter wird auf Ihrer Seite sein!