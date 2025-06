Wetterbericht: Ein leicht bewölkter Himmel erwartet Cala Rajada am 6. Juni 2025

In Cala Rajada auf unserer geliebten Insel Mallorca erwartet uns am 6. Juni 2025 ein Tag mit einigen Wolken am Himmel. Die gute Nachricht: Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei null Prozent. Lassen Sie uns nun ins Detail gehen und schauen, was uns das Wetter für diesen spezifischen Tag bietet.

Temperaturverteilung Morgens erwacht Cala Rajada mit einer angenehmen Temperatur von 20.56ºC. Im Laufe des Tages steigt das Thermometer auf maximal 23.87ºC, mit einer erwarteten Temperatur von rund 23.55ºC am späten Vormittag. Der Nachmittag kühlt sich dann leicht ab auf angenehme 23.33ºC. Und wenn die Nacht hereinbricht, erwartet uns ein kühleres, aber immer noch komfortables 21.45ºC. Gefühlte Temperaturen Aber wie wir alle wissen, geht es nicht nur um die tatsächlichen Temperaturen, sondern auch um das, was wir tatsächlich fühlen. Es scheint, dass das thermische Gefühl morgens rund 20.24ºC beträgt, tagsüber etwa 23.53ºC, nachmittags um 23.39ºC und abends bei 21.64ºC. Alles in allem eine recht angenehme Bandbreite. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Was die anderen interessanten Wetterparameter betrifft, so werden wir einen Atmosphärendruck von etwa 1018 hPa und eine Luftfeuchtigkeitsrate von etwa 60% haben. Der Wind wird leicht sein und etwa 5.77m/s erreichen, mit Spitzenwinden von 5.67m/s und einer vorherrschenden Windrichtung von 131º. Zum Abschluss bleibt uns zu sagen, dass die Wolkendecke am 6. Juni 2025 in Cala Rajada lediglich 12% betragen wird. Also alles in allem ein typisch schöner Sommertag in der Cala Rajada auf unserer geliebten Insel Mallorca.