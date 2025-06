Wettervorhersage Palma de Mallorca: Klarer Himmel und angenehme Temperaturen am 7. Juni 2025

Das Wetter auf Mallorca, insbesondere in der Hauptstadt Palma, wird oft als nahezu perfekt bezeichnet, und der 7. Juni 2025 wird diesem Ruf in vollem Umfang gerecht. Das Wetter für diesen Tag wurde mit "klarer Himmel" vorausgesagt, was eine wunderbare Gelegenheit bietet, um die Stadt zu erkunden oder einfach nur die Sonne am Strand zu genießen.

Temperaturen

Es wird erwartet, dass die Temperaturen am Morgen bei angenehme 20.52ºC liegen, während am Tag der Höhepunkt der Hitze mit 27.48ºC erreicht wird. Am Nachmittag kühlt es sich ein wenig auf 25.71ºC ab und in der Nacht wird eine milde Temperatur von 21.55ºC erwartet.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlt Temperatur liegt am Morgen bei 20.43ºC und steigt dann tagsüber auf 27.82ºC an. Am Nachmittag wird sie bei 25.8ºC liegen, wobei sie in der Nacht auf 21.72ºC fällt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die meteorologischen Indikatoren deuten auf ein in der Tat perfektes Wetter hin, nicht zu feucht, nicht zu trocken. Der Atmosphärendruck beträgt 1016 hPa und die gemessene Luftfeuchtigkeit beträgt 49%. Der Wind weht mit mittlerer Geschwindigkeit von 4.14m/s aus einer Richtung von 201º und Böen von 3.3m/s. Mit einer vorausgesagten Wolkendecke von 0% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 0% sind die Aussichten für diesen Tag in Palma wohl mehr als optimistisch. Packen Sie also Ihren Sonnenschirm und Ihre Sonnenbrille ein und genießen Sie die Schönheit Mallorcas unter einem klaren Himmel.