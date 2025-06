Glasklarer Himmel und milde Temperaturen: Perfektes Sommerwetter in Cala Millor

Ein herrlicher Tag erwartet uns heute in Cala Millor. Mit milden Temperaturen, einem klaren Himmel und einer frischen Sommerbrise ist Mallorca wieder einmal der perfekte Ort, um den Sommer zu genießen. Mit Sicherheit kann man sagen, dass die Bedingungen ideal sind, sei es für einen entspannten Tag am Strand oder zum Erkunden der malerischen Landschaften der Insel.

Temperaturen: Müssen wir uns warm anziehen?

Die Antwort lautet ein klares Nein! Der heutige Tag in Cala Millor präsentiert sich mit angenehmen Temperaturen von 19,83°C als Minimum und 25,87°C als Maximum. Am Morgen erwarten wir 20,42°C, tagsüber liegen die Temperaturen bei etwa 24,5°C. Am Nachmittag freuen wir uns auf sommerliche 25,27°C und in der Nacht wird es mit 22,1°C angenehm kühl sein.

Gefühlte Temperaturen: Wie wird es sich wirklich anfühlen?

Obwohl die Temperaturen bereits angenehm sind, gibt uns das thermische Gefühl ein noch genaueres Bild, wie der Tag tatsächlich erlebt wird. Am Morgen empfinden wir die Temperatur bei 20,37°C. Tagsüber fühlt sich die Temperatur bei 24,6°C sehr mild an, nachmittags bei 25,39°C und nachts schließlich bei frischen 22,35°C.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Perfekte Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten?

Bei einem atmosphärischen Druck von 1016 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 61% sind die Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten geradezu ideal. Eine erfrischende Brise mit Windgeschwindigkeiten von 5,66 m/s aus 167° sorgt für das perfekte Sommergefühl. Mit Windböen von 5,89 m/s bleibt es dabei immer noch angenehm. Egal ob Segeln, Wandern oder einfach nur am Strand liegen und die Sonne genießen, das Wetter scheint heute mit uns zu sein. Und das Beste daran: Die Wolkendecke beträgt 0% und auch die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0%. So lässt es sich leben!