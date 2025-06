Das Wetter in Santanyí: Ein klarer Himmel und milde Temperaturen erwartet

Willkommen liebe Wetterfreunde in Santanyí, einem charmanten Ort an der östlichen Küste der spanischen Insel Mallorca. Heute, am 07. Juni 2025, sind die Bedingungen für Ihren Tag im Freien ideal, mit klarem Himmel und milden Temperaturen. Vom Morgen bis zum späten Abend können Sie genussvolle Stunden unter der Mittelmeersonne verbringen. Die Sonne wird uns heute ohne Unterbrechung begleiten, es gibt also Null Chance für Regen.

Temperaturen: Mild und angenehm Schon morgens steigen die Temperaturen auf 20.25ºC und erreichen gegen Nachmittag 26.04ºC - perfekte Temperaturen, um das volle Sommerprogramm zu genießen. Der Abend gibt uns schließlich die wohlverdiente Abkühlung mit noch angenehmen 22.14ºC, ehe die Nacht auf ein Minimum von 19.75ºC absinkt. Das Tagesmaximum beträgt somit 26.3ºC. Bleiben wir jedoch nicht nur bei den Zahlen, sondern betrachten wir auch das gefühlte Wetter, denn das ist oft noch entscheidender. Das gefühlte Wetter: Eine Sommersymphonie Das gefühlte Wetter spielt eine ausschlaggebende Rolle, wie wir das Klima wahrnehmen und der heutige Tag verspricht eine ausgewogene "Symphonie" der Temperaturen. Angefangen mit 20.29ºC am Morgen, folgt das tagsüber steigende Quecksilber auf 26.04ºC und einen warmen 25.95ºC nachmittags. Gegen Abend sinkt dieses leicht auf 22.32ºC. Faktisch verspricht dies einen Tag, der ebenso anregend wie erholsam ist. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Sanfte Brise mit gemäßigter Luftfeuchtigkeit Das heutige Wetter in Santanyí präsentiert sich nicht nur durch angenehme Temperaturen, sondern auch durch einen stabilen Atmosphärendruck von 1017 hPa. Darüber hinaus zeigen die Wetterdaten eine moderate Luftfeuchtigkeit von 56%, was für einen Hauch von Frische sorgen sollte. Ein leichter Wind mit einer Geschwindigkeit von 5.11m/s weht aus Richtung 193º, mit gelegentlichen Böen von 4.1m/s. Hierdurch wird das heutige sommerliche Wetter in Santanyí optimal abgerundet. Es ist ein idealer Tag, um in der auf Mallorca typischen entspannten Atmosphäre in Santanyí den Tag zu genießen. Nutzen Sie das sonnige und milde Wetter, um die Schönheit und Vielseitigkeit dieser Insel voll auszukosten. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen angenehmen Tag unter dem klaren Himmel von Santanyí.