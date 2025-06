Das Wetter in Santa Ponsa - Strahlender Sonnenschein erwartet

Ein herrlicher Tag steht den Bewohnern und Besuchern von Santa Ponsa, Mallorca, bevor. Die Wettervorhersage für den 7. Juni 2025 verspricht klaren Himmel und angenehme Temperaturen, perfekt für Aktivitäten an der frischen Luft oder einen entspannten Tag am Strand. Mit minimalen Regenwahrscheinlichkeit und einer Wolkendecke von 0% steht einem nahezu makellosen Tag nichts im Wege.

Temperaturen: Zwischen angenehmen 20,8°C und warmen 25,77°C

Der kommende Tag in Santa Ponsa präsentiert sich von seiner angenehmsten Seite. Erwartet wird eine minimale Temperatur von 20,8°C und eine maximale von 25,77°C. Beginnend mit einer morgendlichen Temperatur von 21,25°C, steigt sie tagsüber auf sommerliche 25,56°C, am Nachmittag hält sich die Temperatur bei angenehmen 25,13°C und kühlt in der Nacht auf 22,19°C ab.

Gefühlte Temperaturen: Warm, aber nicht überwältigend

Das gefühlte Klima für den Tag bietet einen überaus angenehmen Grad an Wärme. Morgen früh fühlt es sich an wie 21,41°C, während der Tag auf 25,74°C ansteigt. Der Nachmittag behält eine gefühlte Temperatur von 25,29°C bei und die Nacht bietet eine kühle Brise von 22,5°C an. Perfektes Wetter für einen erfrischenden Spaziergang unter dem Sternenhimmel.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ein perfekter Mix für einen angenehmen Tag

Auch was Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind betrifft, stehen die Zeichen auf einen äußerst angenehmen Tag. Der Atmosphärendruck liegt bei 1017 hPa und die Luftfeuchtigkeit bei 60%, was zu einem Angenehmen Klimagefühl beiträgt. Nicht zu trocken, nicht zu feucht. Ein aus Süden kommender Wind mit 4,42 m/s und Böen von 3,41 m/s sorgt dabei für die nötige Frische. Ein gleichmäßiger Hauch, der den optimalen Tag abrundet.