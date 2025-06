Das Wetter in Cala Rajada: Strahlender Sonnenschein und ideale Temperaturen am 7. Juni

In der malerischen Küstenstadt Cala Rajada wird am 7. Juni ein Wetter zum Genießen vorhergesagt. Mallorquinische Sonne und idealen Temperaturen erwarten uns an diesem Tag. Laut den Messungen werden wir einen klaren Himmel haben und keine Regenwahrscheinlichkeit erwartet.

Temperatur-Details für einen perfekten Tag Die Temperaturen auf der Sonneninsel werden uns erfreuen. Die minimale gemessene Temperatur wird 20.54ºC sein, während wir bei einer gemütlichen maximalen Temperatur von 25.87ºC bleiben. Ein sanfter Start in den Tag mit 21.03ºC am Morgen erwartet uns. Mit einem angenehmen 24.26ºC in der Mittagszeit, erreicht die Temperatur seinen Höhepunkt am Nachmittag mit 25.02ºC. Für eine erholsame Nacht sorgt das Thermometer mit 22.58ºC. Das Gefühl ist der Schlüssel: Gefühlte Temperaturen Auch das gefühlte Wetter weiß zu beeindrucken. Morgens liegt das thermische Empfinden bei 21.07ºC und steigt im Laufe des Tages auf 24.41ºC an. Für Nachmittag spürt man angenehme 25.25ºC und eine nächtliche gefühlte Temperatur beträgt 22.96ºC. Optimale Bedingungen: Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Auch aus atmosphärischer Sicht lässt der 7. Juni in Cala Rajada keine Wünsche offen. Der Atmosphärendruck wird bei 1016 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit beträgt angenehme 64%. Es wird ein leichter Wind mit einer Intensität von 5.96m/s aus Richtung 143º erwartet. Insbesondere für Windsurfer dürften die erwarteten Böen von bis zu 6.73m/s interessant sein. Damit bietet der 7. Juni Wetterbedingungen, die nahezu jede Outdoor-Aktivität erlauben und zu Wassersport oder einem Beachvolleyballspiel einladen. Vergessen Sie also nicht, Ihren Sonnenschutz aufzutragen und den herrlichen Tag auf unserer wunderschönen Insel zu genießen.