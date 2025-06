Strahlender Sonnenschein und klare Himmel über Palma am 8. Juni 2025

Guten Morgen Liebe Mitbürger! Das Wetter spielt mal wieder alle seine Trümpfe aus und präsentiert uns einen herrlichen Tag, den wir uns nur wünschen könnten. Mit einem strahlend klaren Himmel und angenehmen Temperaturen besticht der heutige Tag durch ungetrübte Sonnenfreude. Palma zeigt sich von seiner besten Seite.

Temperaturniveaus trotzen jeder Kritik

Die Minimumtemperatur für heute liegt bei komfortablen 19.61ºC - eine optimale Temperatur, um den Tag zu beginnen. Doch das Thermometer lässt es sich nicht nehmen, uns mit erfrischenden Höchstwerten von 29.53ºC zu erfreuen. Nehmen Sie also Ihre erfrischenden Getränke mit, den Tag sollten Sie unbedingt im Freien genießen. Mit 19.83ºC am Morgen, 29.39ºC tagsüber, am Nachmittag dann 26.93ºC und schlussendlich 20.25ºC in der Nacht ist der Temperaturablauf wie für uns gemacht.

Das Gefühl is maßgeblich

Nicht zu vergessen ist natürlich das thermische Gefühl, welches trotz der angenehmen Temperaturen ein wenig von diesen abweichen kann. Morgens werden wir mit 20.06ºC starten, tagsüber erreicht das Gefühlstemperatur Hochwerte von 29.44ºC. Am Nachmittag fühlen wir kühleren Temperaturen mit 27.66ºC und in der sternenklaren Nacht ein angenehmes 20.37ºC.

Aufwind aus dem Norden und andere atmosphärische Bedingungen

Doch was wäre ein sonniger Tag ohne ein wenig Wind? Mit 4.77m/s aus nordöstlicher Richtung und Böen von bis zu 5.9m/s ist genug dabei, um die Hitze etwas abzumildern. Mit einem atmosphärischen Druck von 1019 hPa und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 44% sind die Bedingungen ideal für einen Spaziergang entlang der Küste oder in den verwinkelten Straßen von Palma. Ziehen Sie los und genießen Sie diesen wunderbaren Tag.