Der aktuelle Wetterbericht für Sóller am 8. Juni 2025

Zum Beginn der sommerlichen Idylle zeichnet sich das Wetter in Sóller am 8. Juni durch angenehme Bedingungen aus, gekennzeichnet durch ein paar vereinzelte Wolken im strahlend blauen Himmel. Die herrlich moderate Temperatur und die geringe Regenwahrscheinlichkeit bieten den idealen Rahmen für jegliche Outdoor-Aktivitäten.

Tagesverlauf der Temperaturen

Die Temperaturen am heutigen Tag variieren im angenehmen Bereich und reichen von einer minimalen Temperatur von 19,72 ºC bis zu einem Maximum von 28,89 ºC. Der Morgen empfängt uns mit 19,98 ºC, während die Höchsttemperatur von 28,7 ºC am Tag zu erwarten ist. Mit Einbruch des Nachmittags kühlt es sich auf 26,12 ºC ab, während die Nachttemperaturen auf 20,34 ºC absinken.

Gefühlte Temperaturen

Die Damen und Herren, es ist nicht nur wichtig zu wissen, welche Temperaturen das Thermometer anzeigt, sondern auch, wie diese Temperaturen tatsächlich empfunden werden. Der Morgen beginnt mit einem thermischen Gefühl von 20,28 ºC und steigt am Tag auf 28,96 ºC an. Am Nachmittag bleibt das Gefühl mit 26,12 ºC stabil, bevor es sich in der Nacht auf eine angenehme 20,52 ºC kühlt.

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Windverhältnisse

Bezüglich der weiteren meteorologischen Bedingungen sehen wir einen stabilen Atmosphärendruck von 1020 hPa und einen Luftfeuchtigkeitsprozentsatz von 47. Der Wind ist weich und sanft, bläst mit 2,51 m/s in 78º Richtung und kann in Böen bis zu 3,09 m/s erreichen. Trotz des leichten Winds zeichnet sich der Himmel durch eine minimale 11%ige Wolkendecke aus, was bedeutet, dass Ihre Chancen, einen strahlend blauen Himmel zu erleben, bei beachtlichen 89% liegen.

Es bleibt zu hoffen, dass alle Einwohner und Gäste von Sóller diesen wunderschönen Tag in vollen Zügen genießen können. Bleiben Sie gesund und vergessen Sie nicht, Ihre Sonnencreme aufzutragen!