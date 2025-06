Wetterbericht: Ein klarer, sonniger Tag erwartet Cala Millor, Mallorca

Am 8. Juni 2025 dürfen sich alle Besucher und Einheimischen auf einen perfekten sonnigen Tag in Cala Millor, Mallorca, freuen. Die Wettervorhersage verspricht einen Himmel, so klar und sauber, dass er jegliche Erwartungen übertrifft. Während der kühleren Morgenstunden verlockt eine minimale Temperatur von 20,72ºC zu einem frühmorgendlichen Strandspaziergang. Midestens ebenso angenehm gestalten sich die Nachmittagstemperaturen, die ein Hoch von 23,53ºC erreichen können. Und das Beste daran? Es besteht keine Regenwahrscheinlichkeit. Machen Sie sich also auf einen traumhaften Tag auf dieser bezaubernden Mittelmeerinsel gefasst.

Temperaturen im Tagesverlauf Der Start in den Tag wird von milden Temperaturen um 20,72ºC gekennzeichnet sein. Doch keine Sorge, die Wärme nimmt mit dem Tageslicht zu und erreicht tagsüber ein äußerst angenehmes Maximum von 23,45ºC - warm genug für eine entspannte Zeit am Strand. Auch der Nachmittag bleibt mit 22,55ºC weiterhin warm und freundlich, was jedem Besucher ermöglicht, das Maximale aus dem Tag herauszuholen. Sobald die Sonne untergeht, fällt die Temperatur leicht auf erfrischende 20,95ºC, ideal für einen gemütlichen Abendspaziergang an der Küste. Gefühlte Temperaturen Nun, das Wetter ist nicht nur eine Sache der objektiven Messungen, sondern auch unserer subjektiven Wahrnehmung. Um eine genauere Vorstellung davon zu bekommen, wie das Wetter sich anfühlen wird, sehen wir uns das an. Am Morgen werden gefühlte 21,09ºC erwartet, tagsüber steigert sich das auf 23,57ºC und am Nachmittag sind es angenehme 22,64ºC. Nach Sonnenuntergang wird das Thermometer eine gefühlte Temperatur von 21,03ºC anzeigen. Alles in allem verspricht es, ein Tag mit durchweg komfortablen Temperaturen zu sein. Weitere Wetterinformationen Aber das Wetter besteht nicht nur aus Temperaturen. Es umfasst eine Reihe von Parametern, die das gesamte Erlebnis gestalten. Der atmosphärische Druck wird 1020 hPa betragen und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 66%, was für ein angenehmes Sommerklima spricht. Der Wind wird mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 6,24 m/s aus der Richtung 57º wehen und es können Böen von bis zu 6,43 m/s auftreten. Das sind perfekte Bedingungen für Wassersportler und Bootsfahrer. Bei einer Wolkendecke von nur 6% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 0% ist ein klarer, strahlender Himmel garantiert. Genießen Sie also diesen wunderbaren Tag in Cala Millor mit seinen unvergleichlichen Wetterbedingungen!