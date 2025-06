Freundlicher Sonnenschein Grüßt Santanyí: Wetterbericht für den 08. Juni 2025

Eine erfreuliche Neuigkeit für die Bewohner und Besucher von Santanyí. Der 08. Juni 2025 begrüßt uns mit klarem Himmel und angenehmen Temperaturen – ein idealer Tag, um das pittoreske mallorquinische Städtchen zu erkunden oder sich an einem der nahegelegenen Strände zu entspannen. Hier ist der detaillierte Wetterbericht.

Temperaturen

Der Tag startet mit einer milden Morgen temperatur von 20.71ºC. Die Temperaturen steigen am Tag auf eine angenehme Höhe von 25.58ºC an, bevor sie am Nachmittag auf 24.04ºC zurückgehen. Die Nacht bringt eine erfrischende Kühle von 21.19ºC mit sich, perfekt für einen entspannten Abendspaziergang durch die charmanten Straßen von Santanyí.

Gefühlte Temperaturen

Obwohl die Temperaturen varieren, gewährleistet unser Körper oft eine stabile Wahrnehmung. Das Thermometer zeigt morgens 21.08ºC, tagsüber 25.79ºC, nachmittags 24.14ºC und nachts 21.35ºC. Was auch immer Ihre Pläne für den Tag sein mögen, das sensationsähnliche Gleichgewicht der Temperaturen verspricht Komfort für alle Aktivitäten, ob im Freien oder drinnen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der kommende Tag wird uns eine angenehme Atmosphäre mit einem Atmosphärendruck von 1020 hPa und einer relativ niedrigen Luftfeuchtigkeit von 61% schenken. Der Wind ist auch ziemlich mild, mit einer Geschwindigkeit von 7.4m/s in Richtung 63º Grad und Böen von 7.79m/s, wobei die Wolkendecke nur 7% beträgt und die Regenwahrscheinlichkeit nahezu null ist.

Egal, ob Sie Einheimischer oder Tourist sind, Santanyí und das herrliche Wetter warten auf Sie. Genießen Sie die sonnenverwöhnten Strände, wandern Sie durch die malerische Landschaft oder machen Sie es sich in einem der vielen typisch mallorquinischen Cafés gemütlich. Unabhängig von Ihren Plänen, verspricht das Wetter auf Mallorca einen unvergesslichen Tag.