Sonniger Tag in Palma: Klarer Himmel und angenehme Temperaturen

Für den heutigen Tag, den 9. Juni 2025, lockt das Wetter in Palma auf Mallorca mit einem klaren Himmel und angenehmen Temperaturen. Für Sonnenliebhaber und -anbeter sind die Wetterbedingungen ideal. Am Morgen werden die Temperaturen bei milden 20.05°C liegen, bevor sie am Tag auf 26.87°C ansteigen. Am Nachmittag wird es etwas kühler mit 26.01°C und in der Nacht wird es auf 21.73°C abkühlen. Der Himmel präsentiert sich dabei komplett wolkenfrei; die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0%, womit einem sonnigen Tag in Palma nichts im Wege steht.

Temperaturschwankungen in Palma

Das Wetter in Palma zeigt heute bemerkenswert moderate Temperaturschwankungen. Die minimale Temperatur beträgt 19.58°C, die maximale Temperatur erreicht angenehme 27.34°C. Morgens können Sie schon bei Temperaturen um 20.05°C Ihren Kaffee auf der Terrasse genießen. Bei Höchsttemperaturen von 26.87°C am Tag und milden 26.01°C am Nachmittag ist es ideal, um einen Strandtag zu verbringen oder die Stadt zu erkunden. Mit 21.73°C in der Nacht können Sie dann das angenehme Nachtleben von Palma genießen.

Das gefühlte Wetter in Palma

Das gefühlte Wetter in Palma liegt heute sehr dicht an den tatsächlichen Temperaturen. Der Morgen startet mit einem thermischen Gefühl von 20.15°C. Am Tag fühlt es sich bei sonnigen 27.35°C wunderbar warm an, ohne dass es zu heiß wird. Der Nachmittag bringt angenehme 26.01°C und die Nacht kühlt auf ein thermisches Gefühl von 21.94°C ab - perfektes Wetter, um den Tag in einem der vielen Straßencafés ausklingen zu lassen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind in Palma

In Bezug auf Luftdruck und Luftfeuchtigkeit bietet Palma heute optimale Bedingungen. Mit einem Atmosphärendruck von 1021 hPa und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 51% sind die Wetterbedingungen perfekt für verschiedenste Freizeitaktivitäten. Der Wind weht mit 5.04m/s aus Richtung 224º und Böen von 3.29m/s. Also alles in allem ein Tag mit hervorragenden Wetterbedingungen in Palma.