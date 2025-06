Wetterbericht: Klarer Himmel über Sóller am 9. Juni 2025

Wer den Sommer auf Mallorca und speziell in Sóller verbringt, kann sich auf einen wunderschönen Tag mit klarem Himmel freuen. Die Vorhersage für den 9. Juni 2025 prognostiziert ideale Bedingungen für alle, die das mediterrane Klima lieben. Ob Sie nun einen Spaziergang durch die bezaubernde Altstadt planen, eine Wanderung durch das Tramuntana-Gebirge unternehmen möchten oder einfach am Strand von Port de Sóller entspannen wollen - das Wetter könnte nicht besser sein.

Temperaturen: Von mild bis heiß

Die Temperaturen umfassen das gesamte Spektrum dessen, was ein Sommertag auf Mallorca zu bieten hat. Frühaufsteher können sich auf angenehme 19.75ºC am Morgen freuen. Im Laufe des Tages steigt das Quecksilber weiter bis auf heiße 28.7ºC. Am Nachmittag sinken die Temperaturen leicht auf 27.46ºC, bevor sie in der kühlen Nacht auf 21.25ºC zurückgehen. Für alle, die die Mallorquinische Hitze lieben, ist das der perfekte Tag.

Gefühlte Temperaturen: Sommerlich warm

Die gefühlten Temperaturen sprechen definitiv von einem sommerlich warmen Tag. Morgens fühlt es sich bei etwa 20.03ºC wunderbar frisch an. Tagsüber wird es mit gefühlten 29.06ºC richtig sommerlich heiß. Am Nachmittag liegt die gefühlte Temperatur bei 28,1ºC - ideal für eine Siesta im Schatten. In der Nacht kühlt es auf 21.47ºC ab, eine perfekte Temperatur um den Tag bei einem Glas Wein auf der Terrasse ausklingen zu lassen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Mediterrane Verhältnisse

Der Atmosphärendruck liegt bei 1021 hPa, was für einen stabilen, sonnigen Tag spricht. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 48% können wir von angenehm trockenen Bedingungen ausgehen. Der Wind weht mit einer sanften Brise von 2.59m/s aus der Richtung 278º und Windböen von 2.41m/s, die für eine leichte Kühlung sorgen. Die Wolkendecke zeigt 0%, also völlige Freiheit von Wolken und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt ebenfalls 0.

Insgesamt also ein strahlender Tag in Sóller auf Mallorca, den man in vollen Zügen genießen kann. Egal ob am Strand, in den Bergen oder in der Stadt selbst - das Wetter spielt mit!